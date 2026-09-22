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Αγωγή για λίβελο εναντίον του Ανδρέα Χασαπόπουλου κατέθεσε ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης σε σχέση με αναφορές και περιεχόμενο που αφορούσαν τον τέως Γενικό Ελεγκτή και τη διαχείριση σελίδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που τον υποστήριζε.

Πηγή από το περιβάλλον του Οδυσσέα Μιχαηλίδη ανέφερε στο philenews ότι η αγωγή καταχωρίστηκε στο Δικαστήριο περί τα μέσα Ιουλίου και αφορά, μεταξύ άλλων, βίντεο διάρκειας περίπου πέντε δευτερολέπτων, το οποίο δημιουργήθηκε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Στο βίντεο εμφανιζόταν ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης να λέει ότι «είπα ψέματα στο δικαστήριο και είμαι εγώ πίσω από τη σελίδα».

Η νομική πλευρά του Οδυσσέα Μιχαηλίδη αξιώνει αποζημιώσεις από €100.000 έως €500.000, υποστηρίζοντας ότι οι σχετικές αναφορές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και είναι δυσφημιστικές.

Η συγκεκριμένη δικαστική εξέλιξη αποτελεί συνέχεια της αντιπαράθεσης μεταξύ του Οδυσσέα Μιχαηλίδη και του Ανδρέα Χασαπόπουλου, οι οποίοι στο παρελθόν είχαν συνεργαστεί. Η ρήξη στη σχέση τους αφορούσε την υποψηφιότητα του κ. Χασαπόπουλου στις βουλευτικές εκλογές με το Άλμα.

Ο Ανδρέας Χασαπόπουλος είχε προχωρήσει σε σειρά δηλώσεων σε βάρος του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, υποστηρίζοντας ότι ο τέως Γενικός Ελεγκτής βρισκόταν πίσω από τη σελίδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που εξέφραζε στήριξη προς το πρόσωπό του.

Στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης, ο κ. Χασαπόπουλος είχε δημοσιοποιήσει και μηνύματα, υποστηρίζοντας ότι είχαν αποσταλεί από τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Από την πλευρά του, ο κ. Μιχαηλίδης σε ανακοίνωσή του, χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς του κ. Χασαπόπουλου ψευδείς.

Η συνέχεια της υπόθεσης θα δοθεί ενώπιον του Δικαστηρίου, το οποίο θα κληθεί να εξετάσει τα όσα τίθενται ενώπιόν του.