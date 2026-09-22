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Θανάσιμα τραυματίστηκε πυροσβέστης κατά τη διάρκεια επιχείρησης παροχής βοήθειας σε περιπατητές, σε δύσβατο σημείο στο φαράγγι της Σιδερίτισσας της Ρόδου, το μεσημέρι της Τρίτης (22/9). Από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ).

Eίχε προηγηθεί κλήση για βοήθεια από τουρίστες που βρίσκονταν στην περιοχή. Στο σημείο έσπευσε πυροσβέστης που εδρεύει στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να τους συνδράμει.

Κατά την προσπάθειά του να προσεγγίσει και να βοηθήσει τους περιπατητές, ο πυροσβέστης έπεσε από σχετικά μεγάλο ύψος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα, σύμφωνα με το rodiaki.gr. Τον πυροσβέστη εντόπισε αρχικά το drone που περιπολεί στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Για το περιστατικό υπήρξε άμεση κινητοποίηση, με στόχο την παροχή βοήθειας στον πυροσβέστη και την μεταφορά του από το δύσβατο σημείο.

Με εντολή του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, διατάχθηκε από τον αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), με αντικείμενο την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτίων του περιστατικού που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του πυροσβέστη.

protothema.gr