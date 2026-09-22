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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με τον 32ο τακτικό ανακριτή να λαμβάνει σήμερα κατάθεση από την 28χρονη γραμματέα του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου, όπου ο δημοφιλής τραγουδιστής υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης.

Η νεαρή γυναίκα έχει ήδη δώσει δύο καταθέσεις κατά την προανακριτική διαδικασία και κλήθηκε εκ νέου να καταθέσει, αυτή τη φορά κατόπιν αιτήματος της υπεράσπισης των δύο προφυλακισμένων γιατρών.

Σύμφωνα με την υπεράσπιση των δυο προφυλακισμένων γιατρών Ηλία Θεοδωρόπουλου και Ιωάννας Γάκα, η κατάθεση της 28χρονης είναι κομβικής σημασίας καθώς μπορεί να φωτίσει τι συνέβη στο ιατρείο κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η εν λόγω μάρτυρας αναμένεται να υποστηρίξει σήμερα ενώπιον του ανακριτή πως στις 15:30 μ.μ. ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκονταν ήδη στο ιατρείο, όταν, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης των δυο γιατρών, φτάνει ασθενής του Ηλία Θεοδωρόπουλου. Ο ασθενής αυτός, σύμφωνα με πάντα με την πλευρά της υπεράσπισης, ξαπλώνει στον καναπέ και αποκοιμιέται.

Στη συνέχεια και μέχρι τις 16:10, ο γιατρός φέρεται να βρίσκεται μαζί του, ενώ προχωρά και στη συνταγογράφηση εξετάσεων. Η συνταγογράφηση μάλιστα αυτή εμφανίζεται, σύμφωνα με έγγραφο που έχει προσκομίσει ο γιατρός στον ανακριτή, να έχει πραγματοποιηθεί στις 16:06.

Πάντως, η ανάκριση δεν σταματά στην σημερινή κατάθεση της 28χρονης γραμματέως. Στο επόμενο στάδιο της έρευνας αναμένεται να κληθούν να καταθέσουν και οι υπόλοιπες υπάλληλοι του ιατρείου. Ο λόγος είναι ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν εντοπιστεί αντιφάσεις και σημαντικές αποκλίσεις ως προς τους κρίσιμους χρόνους μεταξύ όσων έχουν υποστηρίξει κατά την προανακριτική διαδικασία.

Οι νέες καταθέσεις αναμένεται να αξιολογηθούν από τον ανακριτή σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας, καθώς επιχειρείται να αποσαφηνιστεί με ακρίβεια το τι συνέβη και ποιοι βρίσκονταν στον χώρο κατά τις κρίσιμες ώρες.

Την ίδια ώρα, υπό εξέταση είναι και το επόμενο κρίσιμο βήμα για τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς. Η υπεράσπισή τους έχει περιθώριο έως την Παρασκευή να προσφύγει στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης.

Σύμφωνα, ωστόσο, με πληροφορίες, πλέον εξετάζεται το ενδεχόμενο να προσφύγει σε πρώτη φάση μόνο ο 58χρονος γιατρός όχι σε Συμβούλιο Πλημμελειοδικών αλλά απευθείας στον ανακριτή. Το αίτημα που εξετάζεται από την πλευρά του κατηγορούμενου γιατρού είναι να αντικατασταθεί η προσωρινή κράτησή του με κατ’ οίκον περιορισμό και ηλεκτρονική επιτήρηση («βραχιολάκι»).

protothema.gr