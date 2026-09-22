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Η προοπτική να χρησιμοποιήσει η Μακάμπι Τελ Αβίβ την Κύπρο ως έδρα για τους εντός έδρας αγώνες της στην EuroLeague συγκεντρώνει πλέον αυξημένες πιθανότητες. Το θέμα βρίσκεται σε εξέλιξη, με την κυπριακή κυβέρνηση να έχει λάβει σχετικό αίτημα και τις συζητήσεις να βρίσκονται σε καλό στάδιο.

Η παρουσία της ισραηλινής ομάδας στην Κύπρο για το τουρνουά «Payable Νεόφυτος Χανδριώτης» αποτέλεσε ένα πρώτο γερό τεστ σε όλα τα επίπεδα. Οι υποδομές, η φιλοξενία της αποστολής και η αστυνόμευση των αγώνων βρέθηκαν στην πράξη στο επίκεντρο, δίνοντας μια πρώτη εικόνα των απαιτήσεων που θα είχε ένα πολύ μεγαλύτερο εγχείρημα: η διεξαγωγή αγώνων της EuroLeague με γηπεδούχο τη Μακάμπι.

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