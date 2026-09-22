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Με δάκρυα στα μάτια ο Γιώργος Σαμπάνης μίλησε για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη και αποκάλυψε τη συγκινητική του αντίδρασή του όταν του έδωσε να ακούσει για πρώτη φορά το «Ένα Θαύμα», σε μουσική του ίδιου και στίχους της Ελένης Γιαννατσούλια.

Ο τραγουδιστής παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», μιλώντας για τη συνεργασία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη, τα 22 κομμάτια που του είχε γράψει, αλλά και το κενό που αφήνει ο ξαφνικός θάνατός του.

Αναφερόμενος στη μουσική του ταυτότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της φωνής του, ο Γιώργος Σαμπάνης είπε με δάκρυα στα μάτια: «Με τον Γιώργο Μαζωνάκη προλάβαμε να κάνουμε 22 τραγούδια μαζί. Ο Γιώργος είναι ένα πλάσμα σαν αρτίστας είναι ένας καθολικός αρτίστας, ο οποίος είχε όλα εκείνα τα στοιχεία που μπορούν να φτιάξουν έναν μουσικό πλανήτη, που είναι μόνο δικός του. Είχε μια σπάνια χροιά, η οποία δεν θύμιζε κανέναν άλλον ερμηνευτή. Είχε έναν σπουδαίο τρόπο να ανταποκρίνεται στα ρυθμικά κείμενα, δικό του τρόπο να μετρά τις φράσεις. Είχε παραπάνω από 2,5 οκτάβες φωνής, παρ’ όλο που δεν του φαινόταν, γιατί μπορούσε να τραγουδήσει από πάρα πολύ χαμηλά μέχρι πάρα πολύ ψηλά ».

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@megatvnews Σε μια βαθιά συγκινητική εξομολόγηση, ο Γιώργος Σαμπάνης μίλησε για τον Γιώργο Μαζωνάκη, τον άνθρωπο που υπήρξε για χρόνια φίλος και συνεργάτης του. Στην αποκλειστική συνέντευξη στον Νίκο Συρίγο για την εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου, «Χαμογέλα και Πάλι!», ο Γιώργος Σαμπάνης δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, μιλώντας για έναν καλλιτέχνη που, όπως είπε, ήταν πραγματικά αναντικατάστατος. «Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι ένας κανονικός αρτίστας. Είχε μια σπάνια χροιά που δεν θύμιζε κανέναν άλλον», ανέφερε με δάκρυα στα μάτια, χαρακτηρίζοντάς τον «την πιο αυθεντική έκφραση της λαϊκής μουσικής στη χώρα». Και ύστερα ήρθαν τα λόγια που αποτυπώνουν το προσωπικό κενό που αφήνει πίσω του ο Γιώργος Μαζωνάκης: «Θα μου λείψει η φωνή του και η παρουσία του, η φιλία του. Μου αφήνει ένα καλλιτεχνικό κενό μέσα μου. Ακόμα κι αν σκεφτώ την προσωπικότητά του και γράψω κάτι, αναρωτιέμαι ποιος θα μπορέσει να το τραγουδήσει…». Ο Γιώργος Σαμπάνης έχει συνδέσει το όνομά του με σημαντικές στιγμές της δισκογραφίας του Μαζωνάκη, έχοντας γράψει τη μουσική σε τραγούδια που ο σπουδαίος ερμηνευτής έκανε μοναδικά. Οι δυο τους είχαν μοιραστεί και τη σκηνή, χαρίζοντας στο κοινό αυθόρμητες και ξεχωριστές μουσικές στιγμές. ♬ πρωτότυπος ήχος – MEGA News – MEGA News

Στη συνέχεια, μίλησε για τις επιλογές του Γιώργου Μαζωνάκη στο ρεπερτόριό του και για τον τρόπο με τον οποίο προσέγγιζε τα τραγούδια που ερμήνευε, τονίζοντας ότι αποτελούσαν μέρος της προσωπικής του καλλιτεχνικής ταυτότητας: «Ποτέ δεν έβαλε κάποιος στο στόμα του Γιώργου τραγούδια που δεν ήθελε να πει. Διάλεξε μόνος του όλο το ρεπερτόριό του. Τα τραγούδια που του έγραψα, δεν θα υπήρχαν, αν δεν υπήρχε εκείνος γιατί στην ουσία παρουσιάζουν τον ίδιο. Τώρα θα καταλάβουν πάρα πολλοί άνθρωποι το πόσο σημαντικό είναι ρεπερτοριακά σε μία χώρα που άλλαξε τρόπος διασκέδασης, ήθη και έθιμα. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν η πιο αυθεντική έκφραση της λαϊκής μουσικής στη χώρα. Θα μου λείψει η φωνή του και η παρουσία του, η φιλία του. Θα μου λείψει το καλλιτεχνικό κενό που αφήνει μέσα μου. Ακόμα κι αν σκεφτώ την προσωπικότητά του φτιάξω αυτόν τον κόσμο, αναρωτιέμαι ποιος μπορεί να τον τραγουδήσει».

Σε άλλο σημείο, ο Γιώργος Σαμπάνης αναφέρθηκε και στην ιστορία πίσω από το τραγούδι «Ένα Θαύμα», περιγράφοντας πως η μελωδία προέκυψε αυθόρμητα ένα βράδυ που βρισκόταν στα Χανιά για διακοπές, έχοντας μαζί του μια κιθάρα.

Πιο αναλυτικά, είπε: «Κάποια στιγμή ήμουν στα Χανιά για διακοπές σε μία παραλία με φίλους βράδυ με μία κιθάρα. Άνοιξα το κινητό μου και βρήκα ένα στίχο από τους πολλούς που μου είχε στείλει η Ελένη Γιαννατσούλια και μπήκα στη διαδικασία να διαβάσω τον στίχο και χωρίς να το σκεφτώ πολύ, πήρα την κιθάρα και το μελοποίησα στιγμιαία. Αφού έγραψα τη μουσική, το ηχογράφησα εκεί στην παραλία και του το έστειλα. Η ώρα ήταν τέσσερις το πρωί, ξημέρωσε, εμείς ήμασταν εκεί στην παραλία, εγώ με την κιθάρα έγραφα μπροστά τους τραγούδια και λέγαμε κριτικές μαντινάδες. Κατά τις 6:30 – 7 παρά το πρωί με παίρνει τηλέφωνο “Γιώργο ξύπνησα για το πρωινό μου μπάνιο, είμαι στη Σητεία” μου είπε και απάντησα “αδερφέ και εγώ είμαι στα Χανιά”. Μου είπε κλαίγοντας “τι είναι αυτό που μου έκανες;”».

Ο τραγουδιστής μοιράστηκε την αντίδραση του Γιώργου Μαζωνάκη όταν άκουσε για πρώτη φορά το τραγούδι, αλλά και τη στιγμή που κατάλαβε, μέσα από την ερμηνεία του, το βάθος των στίχων της Ελένης Γιαννατσούλια: «Προσπαθούσε να αναλύσει τους στίχους και τη μουσική που άκουσε. Χάρηκα τόσο πολύ μέσα μου. Φτάσαμε στο στούντιο. Εγώ είχα γράψει ένα μουσικό κείμενο που τραγουδιόταν με έναν τρόπο, όταν όμως άκουσα τον Γιώργο να το τραγουδάει, κατάλαβα τι είχε γράψει η Γιαννατσούλια. Το κομμάτι ήταν το “Ένα Θαύμα”. Κατάλαβα ότι είναι ένα σπάνιο πλάσμα».

Ακούστε το «Ένα Θαύμα»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών, μετά από ανακοπή που υπέστη κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης στην ιδιωτική κλινική Stem Cell, στο Κολωνάκι. Για τον θάνατό του κατηγορούνται οι γιατροί Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα, οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο δια παραλείψεως.

protothema.gr