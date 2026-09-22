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Περίπου έξι εβδομάδες αναμένεται να διαρκέσουν οι εργασίες αποκατάστασης στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Λεμεσού, το οποίο παραμένει εκτός λειτουργίας μετά τις σοβαρές ζημιές που προκάλεσαν τα πρόσφατα έντονα καιρικά φαινόμενα, σύμφωνα με ενημέρωση του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού.

Όπως αναφέρει ο ΚΟΑ, η αναστολή λειτουργίας του Κολυμβητηρίου προέκυψε μετά τη θραύση της κεντρικής σωλήνας και την πλημμύρα του υπόγειου μηχανοστασίου, με τη μεγάλη εισροή υδάτων να προκαλεί εκτεταμένες ζημιές σε κρίσιμες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και συστήματα που είναι απαραίτητα για την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης.

Αμέσως μετά το περιστατικό κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία για άντληση των υδάτων, ενώ ακολούθησαν επιτόπιες επιθεωρήσεις από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του ΚΟΑ και εξειδικευμένους τεχνικούς. Από τους ελέγχους διαπιστώθηκαν σημαντικές ζημιές σε σωληνώσεις, συνδέσεις, στηρίγματα και άλλο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό.

Διαβάστε αυτούσια την ανακοίνωση του ΚΟΑ

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, με αφορμή τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί από αθλητές, γονείς, σωματεία και άλλους χρήστες του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου Λεμεσού, επιθυμεί να ενημερώσει το κοινό για την κατάσταση που έχει προκύψει και για την πορεία των εργασιών αποκατάστασης.

Η αναστολή λειτουργίας του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου προέκυψε μετά τη θεομηνία και τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν πρόσφατα τη Λεμεσό, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα τη θραύση της κεντρικής σωλήνας και την επακόλουθη πλημμύρα του υπόγειου μηχανοστασίου της εγκατάστασης.

Η μεγάλη εισροή υδάτων προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε κρίσιμες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και συστήματα που είναι απαραίτητα για την ασφαλή λειτουργία του Κολυμβητηρίου.

Αμέσως μετά τη διαπίστωση του προβλήματος κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία για την άντληση των υδάτων, ενώ ακολούθησαν επιτόπιες επιθεωρήσεις από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του ΚΟΑ και εξειδικευμένους τεχνικούς. Από τους ελέγχους διαπιστώθηκαν σημαντικές ζημιές σε σωληνώσεις, συνδέσεις, στηρίγματα και άλλο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό.

Ως εκ τούτου, δεν πρόκειται για μια συνήθη ή μεμονωμένη τεχνική βλάβη, αλλά για εκτεταμένη ζημιά συνεπεία της πλημμύρας που προκλήθηκε μετά τη θεομηνία, η αποκατάσταση της οποίας απαιτεί σειρά εξειδικευμένων τεχνικών παρεμβάσεων και πλήρεις ελέγχους πριν από την ασφαλή επαναλειτουργία της εγκατάστασης.

Οι εργασίες αποκατάστασης έχουν αρχίσει από την πρώτη ημέρα εκδήλωσης του προβλήματος και συνεχίζονται εντατικά, με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΚΟΑ, τους συντηρητές και εξειδικευμένους τεχνικούς να εργάζονται για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών. Οι εργασίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αντικατάσταση και επιδιόρθωση σωληνώσεων και συνδέσεων, την αποκατάσταση και ενίσχυση των σημείων στήριξης, καθώς και τον έλεγχο και την αποκατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού που επηρεάστηκε από την πλημμύρα.

Με την ολοκλήρωση των επιμέρους εργασιών θα διενεργηθούν όλες οι απαραίτητες δοκιμές και τεχνικοί έλεγχοι, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλα τα συστήματα λειτουργούν ομαλά και με ασφάλεια πριν από την επαναλειτουργία του Κολυμβητηρίου.

Ο ΚΟΑ κατανοεί πλήρως την ταλαιπωρία και τις δυσκολίες που προκαλεί η προσωρινή αναστολή λειτουργίας του Κολυμβητηρίου, ιδιαίτερα στα παιδιά και στους νεαρούς αθλητές, στις οικογένειές τους, στα σωματεία και στους προπονητές. Για τον λόγο αυτό, καταβάλλεται παράλληλα προσπάθεια, σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς, για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιμων εγκαταστάσεων και τη διευκόλυνση των αθλητών κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο.

Σε ό,τι αφορά τον χρόνο επαναλειτουργίας, με βάση τον υφιστάμενο προγραμματισμό, εκτιμάται ότι οι απαιτούμενες εργασίες αποκατάστασης και οι αναγκαίοι τεχνικοί έλεγχοι θα χρειαστούν περίοδο περίπου έξι εβδομάδων, νοουμένου ότι οι εργασίες θα εξελιχθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα και δεν θα προκύψουν απρόβλεπτες τεχνικές δυσκολίες. Στόχος είναι, αμέσως μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιμών και την επιβεβαίωση της ασφαλούς λειτουργίας όλων των συστημάτων, το Κολυμβητήριο να επαναλειτουργήσει και να αποδοθεί στους αθλητές, στα σωματεία και στο κοινό της Λεμεσού.

Παράλληλα, ο ΚΟΑ αναγνωρίζει την ανάγκη για πρόσθετες κολυμβητικές υποδομές στη Λεμεσό, τόσο για την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών των αθλητών και των σωματείων όσο και για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού. Στο πλαίσιο αυτό, ο Οργανισμός βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με φορείς της Λεμεσού για τη δημιουργία νέων κολυμβητικών εγκαταστάσεων, με στόχο την ενίσχυση των διαθέσιμων υποδομών και την κάλυψη των αναγκών της πόλης και επαρχίας σε βάθος χρόνου.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού αναγνωρίζει την ταλαιπωρία που υφίστανται οι αθλητές, οι οικογένειές τους και τα σωματεία και τους ευχαριστεί για την κατανόηση, την υπομονή και τη συνεργασία τους κατά την περίοδο αυτή.

Οι εργασίες συνεχίζονται εντατικά και προτεραιότητα του ΚΟΑ παραμένει η ταχύτερη δυνατή, αλλά πρωτίστως ασφαλής, επαναλειτουργία του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου Λεμεσού.