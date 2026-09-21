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Τρεις ακόμη επιθέσεις σε βάρος διανομέων φαγητού που σημειώθηκαν το ίδιο βράδυ στην ίδια περιοχή της Γερμασόγειας, οι οποίες μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγγελθεί, έχουν μπει στο μικροσκόπιο των ανακριτών του ΤΑΕ Λεμεσού, μετά τις δύο χθεσινοβραδινές ληστείες.

Τέσσερα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων τρεις ανήλικοι, οδηγήθηκαν σήμερα Δευτέρα (21/9) ενώπιον του Δικαστηρίου Λεμεσού, όπου οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού αιτήθηκαν σε κεκλεισμένων των θυρών διαδικασία, την κράτησή τους για περίοδο οκτώ ημερών ωστόσο οι δικηγόροι τους έφεραν ένσταση. Το Δικαστήριο διέκοψε για να αποφασίσει σε σχέση με το αίτημα.

Οι ανακριτές εξετάζουν κατά πόσον οι τέσσερις ύποπτοι συνδέονται και με τις τρεις επιπλέον επιθέσεις που φαίνεται να καταγράφηκαν από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης στην περιοχή.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, οι επιθέσεις φαίνεται να είχαν οργανωθεί. Ένας από τους 16χρονους ισχυρίστηκε ότι πληροφορήθηκε από συνομήλικό του, με τον οποίο συναντήθηκε, πως ομάδα νεαρών επρόκειτο να επιτεθεί σε διανομείς ως «αντίποινα», επειδή, όπως του είπε, την προηγούμενη ημέρα διανομέας είχε επιτεθεί σε πρόσωπο της παρέας τους.

Τι κατέγραψαν οι κάμερες

Από την επιθεώρηση των πλάνων κλειστού κυκλώματος, κοντά στο σημείο της πρώτης ληστείας, φαίνεται ότι ομάδα νεαρών είχε συγκεντρωθεί για αρκετή ώρα σε πάρκο στη Γερμασόγεια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζουν οι ανακριτές, από το ίδιο σημείο φαίνεται να πέρασαν και άλλοι τρεις διανομείς, εναντίον των οποίων έγιναν επιθέσεις.

Για τις τρεις συγκεκριμένες επιθέσεις δεν έχει υποβληθεί μέχρι στιγμής καταγγελία στην Αστυνομία και διερευνάται κατά πόσον συνδέονται με τους τέσσερις υπόπτους.

Στα πλάνα φαίνεται, επίσης, ότι τα περισσότερα πρόσωπα φορούσαν μαύρα παντελόνια και μαύρες φανέλες. Η συγκεκριμένη ενδυμασία παρουσιάζει, σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, ομοιότητες με την ενδυμασία των τεσσάρων υπόπτων κατά τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Οι ισχυρισμοί του 16χρονου

Ο πρώτος 16χρονος συνελήφθη στις 21:30 από μέλος του ΟΠΕ Λεμεσού. Κατά την προφορική ανάκριση φέρεται να είπε, «ναι, ήμασταν και εμείς εκεί, αλλά δεν δέραμε κανένα».

Στη γραπτή του κατάθεση, ο 16χρονος ισχυρίστηκε ότι μετέβη μαζί με άλλα πρόσωπα στη Γερμασόγεια, όπου συναντήθηκε με τον δεύτερο 16χρονο.

Όπως ανέφερε, ο δεύτερος 16χρονος τον ενημέρωσε ότι άλλα άτομα επρόκειτο να επιτεθούν σε διανομείς, ως αντίποινα για επίθεση που, σύμφωνα με όσα του είπε, είχε σημειωθεί την προηγούμενη ημέρα από διανομέα σε δικό τους πρόσωπο. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι μετέβησαν στο σημείο μόνο για να παρακολουθήσουν και ότι δεν συμμετείχαν στις επιθέσεις.

Σύμφωνα με τον 16χρονο, στο σημείο βρίσκονταν περίπου 20 άτομα, τα οποία επιτίθεντο και χτυπούσαν διανομείς που περνούσαν από την περιοχή. Όπως ανέφερε, από έναν από τους διανομείς κλάπηκε και η μοτοσικλέτα του.

Ισχυρίστηκε ακόμη ότι στη συνέχεια ακολούθησαν την ομάδα σε άλλο σημείο, όπου ο δεύτερος 16χρονος ύποπτος μίλησε με πρόσωπο που γνώριζε. Εκεί, όπως ανέφερε, αντιλήφθηκαν ότι αναζητούσαν και άλλους διανομείς και αποφάσισαν να απομακρυνθούν.

«Απλά έτρεχα μαζί με τους άλλους»

Ο 18χρονος συνελήφθη από μέλος του ΟΠΕ. Μετά τη σύλληψή του φέρεται να ανέφερε: «απλά έτρεχα μαζί με τους άλλους».

Κατά τη σωματική έρευνα εντοπίστηκε στο τσαντάκι μέσης που είχε στην κατοχή του συσκευή εκτόξευσης επιβλαβών αερίων, μαύρου χρώματος.

Στη γραπτή του κατάθεση, ο 18χρονος τοποθετεί τον εαυτό του στην περιοχή, αρνείται όμως συμμετοχή στη ληστεία.

Ισχυρίστηκε ότι περπατούσε μαζί με τον δεύτερο ύποπτο, 16 ετών, και τον 17χρονο, όταν αντιλήφθηκαν άτομα με καλυμμένα πρόσωπα να επιτίθενται με ρόπαλα σε διανομείς.

Αρνείται ανάμειξη ο 17χρονος

Ο 17χρονος συνελήφθη στις 21:41 και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να απάντησε στον αστυνομικό, «συγγνώμη, εν έκαμα κάτι».Ο ίδιος αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξη στη ληστεία.

Ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν μαζί με τον δεύτερο 16χρονο και άλλα πρόσωπα κοντά στο σημείο, όταν αντιλήφθηκαν ομάδα νεαρών να επιτίθεται με ξύλα σε αλλοδαπό που κρατούσε ηλεκτρικό ποδήλατο.

Ισχυρίστηκε ακόμη ότι πλησίασαν τον αλλοδαπό για να τον ρωτήσουν εάν χρειαζόταν βοήθεια, όμως εκείνος αρνήθηκε.

Ο 17χρονος έδωσε, επίσης, διάφορους ισχυρισμούς για τις κινήσεις του, οι οποίοι διερευνώνται από τους ανακριτές.

Η τραπεζική κάρτα στην κατοχή του δεύτερου 16χρονου

Ο δεύτερος 16χρονος συνελήφθη στις 21:45. Όταν του επιστήθηκε η προσοχή στον Νόμο, φέρεται να απάντησε, «δεν έκαμα τίποτε».

Κατά τη σωματική έρευνα εντοπίστηκε στην κατοχή του τραπεζική κάρτα με την επιγραφή «kauri finance», στο όνομα άλλου προσώπου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 16χρονος δεν έδωσε επαρκείς εξηγήσεις για την κατοχή της κάρτας και συνελήφθη και για το αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας.

Στη γραπτή του κατάθεση αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξη στην υπόθεση και έδωσε τους δικούς του ισχυρισμούς για τις κινήσεις του κατά τον επίμαχο χρόνο.

Οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζουν τις εξετάσεις, αξιολογώντας τα πλάνα από τα κλειστά κυκλώματα, τις καταθέσεις και τους ισχυρισμούς των τεσσάρων υπόπτων.

Παράλληλα όπως έγραψε και σε προηγούμενο δημοσίευμα το philenews, διερευνάται κατά πόσο συνδέονται και με δεύτερη ληστεία που σημειώθηκε χθες το βράδυ, στην περιοχή Μουτταγιάκας, εναντίον 26χρονου διανομέα φαγητού.

Συγκεκριμένα, ενώ ο 26χρονος διανομέας φαγητού, οδηγούσε μοτοσικλέτα για παράδοση παραγγελίας φαγητού, γύρω στις 9:40 χθες το βράδυ, στην περιοχή Μουτταγιάκας, αριθμός προσώπων επιτέθηκαν εναντίον του.

Εναντίον των τεσσάρων διερευνώνται, μεταξύ άλλων, τα αδικήματα της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, ληστείας, παράνομης κατοχής επιθετικών οργάνων, κάλυψης προσώπου, αλήτες και περιπλανώμενοι, παράνομης κατοχής περιουσίας και παράνομης κατοχής συσκευής εκτόξευσης επιβλαβών αερίων.

Πρόκειται για δύο 16χρονους, ο ένας κάτοχος κυπριακής ταυτότητας και ο άλλος από το Ισραήλ, έναν 18χρονο από την Ελλάδα και έναν 17χρονο από την Ιταλία. Οι τρεις ανήλικοι είναι μαθητές, ενώ ο 18χρονος είναι άεργος.