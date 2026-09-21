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Σε μία από τις πιο περιζήτητες και ταχέως αναπτυσσόμενες περιοχές της Λευκωσίας, η Gordian διαθέτει προς πώληση ένα εξαιρετικό οικιστικό τεμάχιο έκτασης 3,243 τ.μ. (Αρ. Αναφοράς 9007) στην ελκυστική τιμή των €590.000.

Το ακίνητο βρίσκεται στην περιοχή του Αγίου Ελευθερίου στα Λατσιά, μόλις 250 μέτρα από το Στάδιο ΓΣΠ και 70 μέτρα από την οδό Φίλιππου Παπακυριακού.

Στρατηγική Τοποθεσία & Κομβική Πρόσβαση

Το τεμάχιο ξεχωρίζει για την προνομιακή του θέση, εξασφαλίζοντας άμεση πρόσβαση σε όλες τις ανέσεις της περιοχής, στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού/Λάρνακας, καθώς και προς το κέντρο της πόλης.

Σε ακτίνα μόλις 5 λεπτών βρίσκονται σημαντικά σημεία αναφοράς της περιοχής:

Mall of Cyprus & IKEA

Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

Εθνικό Δασικό Πάρκο Αθαλάσσας

Υψηλές Αναπτυξιακές Προοπτικές

Με εντυπωσιακή πρόσοψη 60 μέτρων κατά μήκος του νότιου συνόρου του, το ακίνητο προσφέρει απόλυτη ευελιξία σχεδιασμού. Το βόρειο σύνορο του συνορεύει με αδιέξοδο.

Βρίσκεται σε οικιστική ζώνη (ΚΑ6) με συντελεστή δόμησης 90% και συντελεστή κάλυψης 50%, γεγονός που το καθιστά ιδανικό για:

Ανέγερση σύγχρονου οικιστικού συγκροτήματος.

Ανάπτυξη πολυτελών ανεξάρτητων κατοικιών ή διαμερισμάτων υψηλής ζήτησης.

Διαχωρισμό σε μεμονωμένα οικόπεδα.

Για περισσότερες πληροφορίες και τεχνικά χαρακτηριστικά, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της GoGordian Real Estate.