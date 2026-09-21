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Μαζεύονται σύννεφα πολέμου πάνω από την Παιδεία, καθώς ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ κατέρχονται σε κοινή διαμαρτυρία έξω από το Προεδρικό Μέγαρο στις 8 Οκτωβρίου 2026, υπό το φόντο του συστήματος διορισμών.

«Η συνεχιζόμενη κωλυσιεργία από πλευράς ΥΠΑΝ, έχει εξαντλήσει τα περιθώρια ανοχής», υπογραμμίστηκε σε ανακοίνωση των εκπαιδευτικών οργανώσεων.

Την ίδια στιγμή, αρμόδια πηγή του υπουργείου Παιδείας, ανέφερε στο philenews, ότι εντός των ημερών θα κατατεθεί η πρόταση του Υπουργείου που προβλέπει κλειστό μητρώο, ώστε να έχουν προτεραιότητα οι εκπαιδευτικοί αορίστου χρόνου, οι συμβασιούχοι και οι αντικαταστάτες καθώς και ότι τέτοιες ενέργειες δεν βοηθούν τον διάλογο.

Ειδικότερα, η πηγή ανέφερε μας αναφέρθηκε, «μας προβληματίζει και μας ξενίζει αυτή η απόφαση της διαμαρτυρίας, από τη στιγμή που είμαστε σε διαβούλευση και διάλογο με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις». Έχουμε, ήδη, ανακοινώσει ότι η αναμένεται η επικαιροποιημένη πρόταση του Υπουργείου, εντός των ημερών.

«Πώς είναι δυνατόν, επομένως, να εξαγγέλλονται μέτρα; Μήπως όλο αυτό γίνεται να ασκηθούν πιέσεις; Μήπως δεν εννοούν οι οργανώσεις ότι βρίσκονται σε διάλογο;», διερωτήθηκε η ίδια πηγή.

Η επικαιροποιημένη πρόταση, όπως μας αναφέρθηκε, έχει διαμορφωθεί στη βάση των γνωματεύσεων της Νομικής Υπηρεσίας. «Θέλουμε να δώσουμε κάτι νομικά σωστό και όχι πρόχειρο. Έχουμε εισακούσει τις εισηγήσεις και θέσεις των εκπαιδευτικών», σημειώθηκε και προστέθηκε πως το Υπουργείο «αναγνωρίζει την προϋπηρεσία».

«Είναι η πρώτη φορά που αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία των ανθρώπων που δουλεύουν στο σύστημα και δεν τίθεται θέμα διασφάλισής τους, άλλα μονιμοποίησής τους. Οι άνθρωποι αυτοί δεν χάνουν τη δουλειά τους. Η πρότασή μας προνοεί ένα κλειστό μητρώο, ώστε να έχουν προτεραιότητα οι αορίστου χρόνου, οι συμβασιούχοι και οι αντικαταστάτες. Γι’ αυτό και δεν κατανοούμε τι εξυπηρετούν οι κοινοποιήσεις που εξαγγέλθηκαν. Δεν βοηθηθούν».

Όπως μας διευκρινίστηκε, οι εκπαιδευτικοί αορίστου χρόνου, οι συμβασιούχοι και οι αντικαταστάτες θα διορίζονται με προτεραιότητα, ωστόσο, μονιμότητα θα μπορούν να εξασφαλίσουν, μόνο εφόσον παρακαθήσουν και επιτύχουν στις εξετάσεις διορισμού.

«Θέλουμε μια πρόταση που να εξασφαλίζει την ποιότητα και τη διάρκεια στο χρόνο. Πρέπει να προχωρήσουμε στον εκσυγχρονισμό», κατέληξε η πηγή.

Αγανάκτηση από τις εκπαιδευτικές οργανώσεις

Οι Εκπαιδευτικές Οργανώσεις ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ, προχώρησαν σε κοινή ανακοίνωση, στην οποία καταγγέλλουν την επιμονή του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας αλλά και της Κυβέρνησης, να προχωρήσουν σε νέες νομοθετικές ρυθμίσεις για το Σύστημα Διορισμών, που δεν εξασφαλίζουν το εργασιακό μέλλον εκπαιδευτικών, οι οποίοι υπηρετούν επί σειρά ετών στο Δημόσιο Σχολείο.

Είναι αντιφατικό, αναφέρουν, η Πολιτεία να αξιοποιεί για χρόνια εκπαιδευτικούς για την κάλυψη των αναγκών των Δημόσιων Σχολείων και την ίδια στιγμή να τους αφήνει εκτεθειμένους, σε καθεστώς διαρκούς εργασιακής αβεβαιότητας. Είναι απαράδεκτο να θεωρεί την υπηρεσία τους απαραίτητη για να λειτουργούν τα σχολεία, αλλά ανεπαρκή όταν καλείται να διασφαλίσει το εργασιακό τους μέλλον.

«Η συνεχιζόμενη κωλυσιεργία από πλευράς ΥΠΑΝ, έχει εξαντλήσει τα περιθώρια ανοχής. Παρά τις επανειλημμένες δεσμεύσεις, το έγγραφο εργασίας της 29ης Ιουλίου 2026 και οι προφορικές τοποθετήσεις που ακολούθησαν, δεν συνιστούν ολοκληρωμένη πρόταση, με συγκεκριμένες διασφαλίσεις. Εδώ και τρία χρόνια η Κυβέρνηση ροκανίζει τον χρόνο, συντηρώντας εκκρεμότητες αντί να δίνει λύσεις», υπογραμμίζουν.

Η Εκτελεστική Εξουσία, επισημαίνουν οι οργανώσεις, οφείλει να αναλάβει την ευθύνη της. Κάθε αναβολή παρατείνει την ομηρία συναδέλφων και περιορίζει τον χρόνο για ουσιαστική επίλυση του προβλήματος. Σημειώνουμε δε, ότι δυστυχώς παραμένει σοβαρή εκκρεμότητα η διασφάλιση των εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου, που δυστυχώς η Κυβέρνηση συνεχίζει να αφήνει σε καθεστώς αβεβαιότητας και εκτεθειμένους.

«Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται είτε στον κατάλογο διοριστέων, είτε στον κατάλογο διορισίμων δεν είναι απλοί αριθμοί σε έναν πίνακα. Είναι άνθρωποι που εργάστηκαν, απέκτησαν πολύτιμη εμπειρία, στήριξαν μαθητές και σχολικές μονάδες και συνέβαλαν ουσιαστικά στην εύρυθμη λειτουργία της Δημόσιας Εκπαίδευσης. Ενδεχόμενο αδικίας των εκπαιδευτικών αυτών, θα προκαλέσει την έντονη αντίδραση των τριών Εκπαιδευτικών Οργανώσεων», σημειώνουν.

Παράλληλα, προσθέτουν, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις που έχουν μεταφερθεί στις Οργανώσεις είτε με το πρόχειρο έγγραφο εργασίας, είτε προφορικά στις συναντήσεις που ακολούθησαν, αφήνουν αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα για τη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος. Αντί να αντιμετωπίσουν τις υφιστάμενες στρεβλώσεις, δημιουργούν νέες στρεβλώσεις και οδηγούν σε σοβαρά αδιέξοδα. Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το ενδεχόμενο να προκύψουν προβλήματα στη στελέχωση των Δημόσιων Σχολείων από το 2027 και μετά. Το ενδεχόμενο κόστος που θα προκύψει από αυτές τις εκκρεμότητες και τις ανεπαρκείς ρυθμίσεις, με μαθηματική ακρίβεια θα μετακυλιστεί σε παιδιά και εκπαιδευτικούς.

Οι τρεις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις απαιτούν ουσιαστικό διάλογο, ολοκληρωμένο σχεδιασμό και συγκεκριμένες εγγυήσεις που δεν θα αφήνουν εκτεθειμένο το Δημόσιο Σχολείο. Η ένταξη σε έναν προσωρινό μηχανισμό κάλυψης έκτακτων αναγκών δεν αποτελεί από μόνη της κατοχύρωση του εργασιακού τους μέλλοντος. Οι γενικές διαβεβαιώσεις δεν πείθουν κανένα.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ προχωρούν σε κοινή κινητοποίηση έξω από το Προεδρικό Μέγαρο, την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 17:00.

Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026 θα πραγματοποιηθεί κοινή δημοσιογραφική διάσκεψη, κατά την οποία θα παρουσιαστούν οι θέσεις των τριών Οργανώσεων και το πλαίσιο των επόμενων δράσεών τους. Οι λεπτομέρειες για τη δημοσιογραφική διάσκεψη, την κινητοποίηση και τις περαιτέρω δράσεις θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.

Οι εκπαιδευτικοί που στήριξαν και εξακολουθούν να στηρίζουν το Δημόσιο Σχολείο, αξίζουν σεβασμό, δικαιοσύνη και εργασιακή ασφάλεια.