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Αναφορά στις γυναίκες θύματα της τουρκικής εισβολής, έκανε στο Κέιπ Τάουν της Ν. Αφρικής, η πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών της Βουλής Φωτεινή Τσιρίδου, η οποία βρέθηκε με την Αντιπροσωπία της Βουλής, στην 69η Παγκόσμια Διάσκεψη του Κοινοπολιτειακού Κοινοβουλευτικού Συνδέσμου.

Στη Συνεδρία των Γυναικών-Βουλευτών (CWP-Commonwealth Women Parliamentarians) η πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών μίλησε για τον καθοριστικό ρόλο των γυναικών βουλευτών ως υπερασπιστριών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Έκανα επίσης ιδιαίτερη αναφορά στις γυναίκες που υπέστησαν τις συνέπειες της τουρκικής εισβολής του 1974 και για δεκαετίες παρέμειναν σιωπηλές», σημείωσε μεταξύ άλλων σε ανάρτηση της κατά την πρώτη μέρα των εργασιών της Διάσκεψης.

Φ.Δ