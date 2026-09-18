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Ένας άνδρας έχασε σήμερα τη ζωή του μετά από επίθεση καρχαρία, ενώ κολυμπούσε σε δημοφιλή παραλία της Δυτικής Αυστραλίας, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Το περιστατικό αποτελεί το τελευταίο σε μια σειρά αντίστοιχων επιθέσεων καρχαριών στη χώρα και σημειώθηκε μόλις λίγες ημέρες μετά την επίθεση σε σέρφερ στην ίδια πολιτεία.

Η αστυνομία της Δυτικής Αυστραλίας δήλωσε ότι οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών κλήθηκαν σε περιστατικό που σχετιζόταν με καρχαρία στα ανοικτά της Παραλίας Σορέντο γύρω στις 10.30 π.μ. (05.30 ώρα Ελλάδας). «Αναφέρθηκε ότι κολυμβητής δέχθηκε επίθεση από καρχαρία ενώ κολυμπούσε στα ανοικτά της ακτής», δήλωσε η αστυνομία σε ανακοίνωση.

A swimmer was taken by a shark while on a morning swim with a mate. The victim was just metres from shore, when the giant predator attacked. pic.twitter.com/Y4wWOxYbvd — 7NEWS Queensland (@7NewsBrisbane) September 18, 2026

Οι αρχές ξεκίνησαν εκτεταμένη έρευνα από αέρος και διά θαλάσσης αλλά ο κολυμβητής έχασε τη ζωή του εξαιτίας της επίθεσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η Παραλία Σορέντο είναι ένα δημοφιλές σημείο για κολύμπι και απέχει περίπου 20 χιλιόμετρα από το Περθ. Το τοπικό συμβούλιο δήλωσε ότι μετά την επίθεση έκλεισε για τους λουόμενους όλες τις παραλίες που είναι υπό τη δικαιοδοσία του.

Ο άνδρας δέχθηκε επίθεση σε απόσταση περίπου 50 μέτρων από την παραλία, όπως αναφέρουν αυστραλιανά μέσα. Νοσηλεύτρια που ήταν μπροστά στο περιστατικό δήλωσε στην εφημερίδα Sydney Morning Herald ότι είδε τον καρχαρία να έχει «κατασπαράξει» τον άνδρα και τον «πετά πέρα-δώθε σαν ψάρι». Άλλη αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο κρατικό δίκτυο ABC ότι είδε αίμα στο νερό μετά την επίθεση.

Το περιστατικό συνέβη μερικές ημέρες μετά την επίθεση σε 56χρονο σέρφερ στην Παραλία Γκλένφιλντ, σε απόσταση άνω των 400 χιλιομέτρων βορείως του Περθ. Ο άνδρας φέρεται να έχασε το πόδι του στην επίθεση. Από τις αρχές του έτους, η Αυστραλία έχει καταγράψει τέσσερις θανάσιμες επιθέσεις καρχαρία, δύο εκ των οποίων στα ανοικτά των δυτικών παραλίων της.

protothema.gr