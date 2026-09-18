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Σε ποτάμια μετατράπηκαν δρόμοι σε περιοχές της Λάρνακας και της Αραδίππου εξαιτίας ισχυρής καταιγίδας, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να λαμβάνει κλήσεις και για πλημμυρισμένα υπόγεια.

Η καταιγίδα ξέσπασε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι της Παρασκευής και ήταν μεγάλης έντασης, με αποτέλεσμα να προκληθούν προβλήματα κυρίως στους δρόμους.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφηκαν στην Αραδίππου και στην περιοχή Αγίων Αναργύρων-Λιβαδιών.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, μέχρι και τις 2:00 το μεσημέρι έχει κληθεί για ανταπόκριση σε μεμονωμένα περιστατικά που αφορούν έντονα καιρικά φαινόμενα, στην περιοχή Αραδίππου. Οι κλήσεις αφορούν αντλήσεις νερού από πλημμυρισμένα υπόγεια και μετακίνηση οχήματος από πλημμυρισμένο δρόμο.

Ο δήμαρχος Αραδίππου, Χριστόδουλος Πάρτου, δήλωσε στο philenews πως το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στις οδούς Μιχαλάκη Παρίδη και Διονυσίου Σολωμού, όπου υπάρχει αναφορά για τουλάχιστον ένα πλημμυρισμένο σπίτι. Επιπρόσθετα, πλημμύρισαν δρόμοι στην Αραδίππου.

Επί ποδός βρίσκονται, σύμφωνα με τον κ. Πάρτου, συνεργεία του Δήμου, καθώς και του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λάρνακας που καθαρίζουν μπλοκαρισμένα φρεάτια.

Στη Λάρνακα πλημμύρισαν δρόμοι στην περιοχή Αγίων Αναργύρων κοντά στην Τεχνική Σχολή Λάρνακας, στη λεωφόρο Αλέξανδρου Παναγούλη στα Λιβάδια, καθώς και σε περιοχές του κέντρου της πόλης και τη Φανερωμένη.

Συνεργεία του Δήμου Λάρνακας και του ΕΟΑΛ βρίσκονται σε διάφορα σημεία της πόλης, προκειμένου ν’ ανοίξουν φρεάτια.

Έντονα καιρικά φαινόμενα πλήττουν την Κύπρο από χθες το βράδυ, ενώ σε ισχύ μέχρι τις 5:00 το απόγευμα θα βρίσκεται και κίτρινη προειδοποίηση.







