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Δεκατρία χρόνια μετά την εφαρμογή της ευρωπαϊκής Οδηγίας για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, πολλοί ασθενείς εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οικονομικά και γραφειοκρατικά εμπόδια όταν χρειάζονται θεραπεία σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τις αδυναμίες επιχειρεί να αντιμετωπίσει η έκθεση 2025/2206(INL), την οποία προωθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ Γιώργος Γεωργίου. Πρόκειται για νομοθετική πρωτοβουλία και όχι για αλλαγές που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή.

Βασική πρόταση είναι η κατάργηση των προκαταβολών. Σήμερα, ο ασθενής συχνά πρέπει να πληρώσει ο ίδιος τη θεραπεία και να διεκδικήσει αργότερα αποζημίωση. Αυτό προϋποθέτει ότι διαθέτει ενδεχομένως χιλιάδες ευρώ, με αποτέλεσμα οι οικονομικά ασθενέστεροι πολίτες να αποκλείονται στην πράξη. Προτείνεται, συνεπώς, ο απευθείας διακανονισμός μεταξύ των αρμόδιων φορέων των κρατών.

Ζητείται επίσης κάλυψη των εξόδων ταξιδιού και διαμονής βάσει εισοδηματικών κριτηρίων, καθώς και ευρωπαϊκός μηχανισμός στήριξης για κράτη που αδυνατούν να ανταποκριθούν οικονομικά.

Τα κράτη μέλη καλούνται να δημοσιεύουν σαφείς καταλόγους των θεραπειών που χρειάζονται προηγούμενη έγκριση, ώστε ο πολίτης να γνωρίζει τι δικαιούται και ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσει. Παράλληλα, προτείνεται η ενίσχυση των Εθνικών Σημείων Επαφής και η δημιουργία ενιαίου, πολύγλωσσου ευρωπαϊκού κέντρου πληροφόρησης.

Ειδική μέριμνα προβλέπεται για τα παιδιά, με ταχύτερη πρόσβαση σε εξειδικευμένη περίθαλψη και κάλυψη των εξόδων τους και των συνοδών τους. Για τους ασθενείς με σπάνιες ή πολύπλοκες παθήσεις προτείνονται πολυετείς ανανεώσιμες άδειες και δυνατότητα συμμετοχής σε κλινικές δοκιμές.

Η πρόταση καλύπτει ακόμη την τηλεϊατρική, τις ηλεκτρονικές συνταγές και την ασφαλή ανταλλαγή ιατρικών δεδομένων. Το ζητούμενο είναι το δικαίωμα περίθαλψης στο εξωτερικό να μην παραμένει θεωρητικό, αλλά να μπορεί να ασκηθεί ανεξάρτητα από την οικονομική δυνατότητα του ασθενούς.