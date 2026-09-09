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Σε εξέλιξη βρίσκεται η μελέτη της Κυβέρνησης που στόχο έχει την καταγραφή όλων των δεδομένων, αναγκών αλλά και πιθανών κενών, που παρατηρούνται σήμερα στη διαδικασία έγκαιρης αποστολής ασθενών στο εξωτερικό.

Ο υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδη επιβεβαίωσε ότι εξετάζεται η αγορά αεροσκάφους αεροκομιδής ασθενών από το κράτος, τονίζοντας την ανάγκη για διασφάλιση της προστασίας των πολιτών που χρειάζονται επείγουσα μετάβαση σε νοσηλευτήρια του εξωτερικού.

Όπως εξήγησε, μετά την ανάληψη του προγράμματος αποστολής ασθενών στο εξωτερικό από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, τον περασμένο Οκτώβριο, έχουν εντοπιστεί ζητήματα τα οποία πρέπει να αξιολογηθούν.

«Είναι κάτι το οποίο συζητείται. Γίνεται μια μελέτη, ώστε να τεθούν ενώπιόν μας τα όσα θα προκύψουν», ανέφερε.

Ο κ. Χαραλαμπίδης τόνισε ότι προτεραιότητα είναι να διασφαλιστούν η ασφάλεια, η προστασία και η ταχύτητα εξυπηρέτησης των ασθενών, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για επείγοντα ή απειλητικά για τη ζωή περιστατικά.

«Εκείνο που προέχει είναι να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχει πιθανότητα κενού, ώστε να μην καθυστερεί ένας ασθενής να φθάσει σε νοσηλευτήριο. Θα λάβουμε όλα τα δεδομένα υπόψη», σημείωσε.

Ο Υπουργός Υγείας, μιλώντας στον ΑΝΤ1, αναφέρθηκε και στις καταγγελίες για καθυστερήσεις στην καταβολή της οικονομικής στήριξης που παρέχει το κράτος σε συνοδούς ασθενών που μεταβαίνουν στο εξωτερικό για θεραπεία.

Υπενθύμισε ότι το σχέδιο εφαρμόζεται από το 2024, βάσει απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, και καλύπτει την οικονομική στήριξη του ασθενούς και ενός συνοδού.

Το 2025 έγιναν τροποποιήσεις για την απλούστευση των διαδικασιών. Παρά τις αλλαγές, όμως, εξακολούθησαν να παρουσιάζονται καθυστερήσεις στην εξέταση των αιτήσεων, με αποτέλεσμα το αρμόδιο τμήμα να ενισχυθεί με επιπλέον προσωπικό.

Σύμφωνα με τον κ. Χαραλαμπίδη, το πρόβλημα έχει αντιμετωπιστεί σε μεγάλο βαθμό. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, όπως είπε, εξετάζονται πλέον πρόσθετα μέτρα, όπως η περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών και η προκαταβολική καταβολή μέρους της οικονομικής βοήθειας.

Παράλληλα, το υπουργείο Υγείας, είπε ο Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, βρίσκεται σε επικοινωνία με το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής για τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας, μέσω της οποίας θα υποβάλλονται και θα ελέγχονται οι αιτήσεις.

Στόχος είναι να περιοριστεί η γραφειοκρατία και να επιταχυνθεί η καταβολή των επιδομάτων, ώστε οι οικογένειες να μην υποχρεώνονται να καλύπτουν για μεγάλο χρονικό διάστημα με δικά τους χρήματα τα έξοδα διαμονής, διατροφής και μετακίνησης στο εξωτερικό.

Ο Υπουργός Υγείας διαβεβαίωσε ότι το σχέδιο αξιολογείται διαρκώς και ότι, όταν εντοπίζονται κενά, προωθούνται οι απαραίτητες διορθωτικές παρεμβάσεις.