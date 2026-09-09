Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Σε νέα περίοδο περνά η Ένωση Ηθοποιών Κύπρου, μετά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, η οποία συνδύασε τον απολογισμό της δράσης της Ένωσης με την ανάδειξη νέας σύνθεσης στη διοίκησή της.

Ο Ανδρέας Τσέλεπος παραμένει πρόεδρος της ΕΗΚ, καθώς η θητεία του είναι τετραετής, ενώ στις αρχαιρεσίες εξελέγησαν έξι μέλη στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στο Οίκημα της Ένωσης Σκηνοθετών Κύπρου, με τη συμμετοχή παλαιότερων και καταξιωμένων ηθοποιών, αλλά και πολλών νεότερων μελών. Η ΕΗΚ χαρακτηρίζει τη συμμετοχή αυτή μήνυμα ενότητας, ανανέωσης και ενεργού συμμετοχής στην πορεία της Ένωσης.

Τις εργασίες άνοιξε ο πρόεδρος της ΕΗΚ, Ανδρέας Τσέλεπος, ο οποίος καλωσόρισε τα μέλη και υπογράμμισε τη σημασία της συσπείρωσης και της συλλογικής διεκδίκησης. Στη συνέχεια παρουσιάστηκε ο απολογισμός των δράσεων της Ένωσης και συζητήθηκαν τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο.

Στις αρχαιρεσίες εξελέγησαν οι Μαρίνα Μανδρή, Αλέξια Αλέξη, Μαριάννα Σάντη, Ιωάννα Παπαμιχαλοπούλου, Αγγέλα Κωνσταντινίδου και Άννα Γιαγκιώζη, ενώ επιλαχών αναδείχθηκε ο Γιάννης Χατζηπαρασκευάς.

Η ανανέωση της σύνθεσης έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ΕΗΚ έχει μπροστά της σημαντικές διεκδικήσεις για τις συνθήκες εργασίας των ηθοποιών. Στη Γενική Συνέλευση παρουσιάστηκαν οι εξελίξεις για το Καθεστώς του Καλλιτέχνη, την ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης με τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου, την επαναφορά και εφαρμογή της Συλλογικής Σύμβασης στο ελεύθερο θέατρο μέσω του σχεδίου «Θυμέλη», αλλά και τις προσπάθειες για συλλογικές συμβάσεις στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο.

Ιδιαίτερη θέση στη συζήτηση είχε η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι προκλήσεις που δημιουργεί η ανεξέλεγκτη χρήση της στον χώρο της υποκριτικής και της οπτικοακουστικής παραγωγής. Η ΕΗΚ έθεσε ως αναγκαία την προστασία της εικόνας, της φωνής, της εργασίας και της συναίνεσης των ηθοποιών.

Παράλληλα, η συζήτηση στη Συνέλευση ανέδειξε προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ηθοποιοί στην καθημερινή επαγγελματική τους δραστηριότητα. Μεταξύ άλλων, εκφράστηκαν σοβαροί προβληματισμοί για τις χαμηλές αμοιβές και τη δήλωση πληρωμών σε τηλεοπτικές παραγωγές, ενώ τονίστηκε η ανάγκη για πληρέστερη, ορθότερη και έγκαιρη ενημέρωση στις ανακοινώσεις ακροάσεων. Ισχυρή ήταν επίσης η παρότρυνση για έναρξη προσπαθειών συνομολόγησης συλλογικών συμβάσεων με τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς.

Όλες οι προτάσεις που τέθηκαν προς ψήφιση εγκρίθηκαν ομόφωνα. Μεταξύ αυτών ήταν η έκδοση γραμματίων, η δημιουργία συμπληρωματικών κανονισμών, η έναρξη διαδικασίας αναθεώρησης και επικαιροποίησης του καταστατικού της ΕΗΚ, καθώς και η πρόταση για αναθεώρηση της συνδρομής των μελών.

Η Συνέλευση περιλάμβανε ακόμη ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τη διαχείριση της Ένωσης, καθώς και παρουσίαση στα νεότερα μέλη του τρόπου λειτουργίας των Ταμείων της ΕΗΚ και των σχετικών δικαιωμάτων και παροχών.

Η νέα σύνθεση της διοίκησης αναλαμβάνει, επομένως, σε μια συγκυρία με ανοιχτά ζητήματα για την κατοχύρωση των εργασιακών δικαιωμάτων και την προστασία του επαγγέλματος, ενώ η Ένωση δηλώνει προσανατολισμένη στην προάσπιση της αξιοπρέπειας, των δικαιωμάτων και της επαγγελματικής εξέλιξης των ηθοποιών της Κύπρου.