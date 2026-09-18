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Τις εγκαταστάσεις της Μονάδας Πειραματισμού και Επίδειξης Ενεργειακών Τεχνολογιών «ΠΡΩΤΕΑΣ» του Ινστιτούτου Κύπρου, στο Πεντάκωμο, επισκέφθηκε ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Νικόδημος Δαμιανού.

Κατά την επίσκεψη εξετάστηκαν οι καινοτόμες τεχνολογίες που δοκιμάζονται στη μονάδα, με έμφαση στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και στην αποθήκευσή της.

Υποδεχόμενος τον Υφυπουργό, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Κύπρου, καθηγητής Σταύρος Μαλάς, χαρακτήρισε τον «ΠΡΩΤΕΑ» μικρογραφία της Κύπρου «όπως θα έπρεπε να είναι».

Όπως ανέφερε, στη μονάδα δοκιμάζονται τεχνολογίες που συνδέονται με την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης.

Ο καθηγητής Μαλάς υπογράμμισε ότι, ως γεωγραφικά απομονωμένο νησί, η Κύπρος οφείλει να διερευνήσει όχι μόνο πράσινες μεθόδους παραγωγής, αλλά και βιώσιμες, μακροπρόθεσμες λύσεις αποθήκευσης ενέργειας.

Τόνισε ότι ο έγκαιρος σχεδιασμός της πράσινης μετάβασης είναι απαραίτητος, εάν η Κύπρος θέλει να περιορίσει το υψηλό κόστος ηλεκτροπαραγωγής.

Κατά τον ίδιο, ούτε το ντίζελ, το οποίο χρησιμοποιείται σήμερα, ούτε το φυσικό αέριο αποτελούν μακροπρόθεσμες λύσεις για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της χώρας.

Από την πλευρά του, ο κ. Δαμιανού χαρακτήρισε τον «ΠΡΩΤΕΑ» ζωντανό παράδειγμα της κατεύθυνσης που επιδιώκει να ακολουθήσει η Κύπρος: να αποτελέσει ένα πεδίο όπου δοκιμάζονται τεχνολογίες αιχμής και εφαρμόζονται καινοτόμες λύσεις με δυνατότητα ευρύτερης αξιοποίησης.

Όπως ανέφερε, η λειτουργία της μονάδας καταδεικνύει ότι η Κύπρος μπορεί να μην περιορίζεται στον ρόλο του καταναλωτή ενέργειας, αλλά να προσελκύει καινοτόμες επιχειρήσεις που θα αναπτύσσουν λύσεις για τη νέα ενεργειακή εποχή.

Ο Υφυπουργός σημείωσε ότι σκοπός της επίσκεψης ήταν η εξέταση, από πλευράς κυβέρνησης, των καινοτόμων λύσεων που εφαρμόζονται στον «ΠΡΩΤΕΑ».

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο κ. Δαμιανού ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις και ενημερώθηκε για τη συμβολή του εργαστηρίου στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Τον Υφυπουργό συνόδευσε ο διευθυντής Έρευνας και Καινοτομίας του Υφυπουργείου, Κωνσταντίνος Κλεοβούλου.