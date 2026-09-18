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«Άδικα» φαίνεται πως μας άγχωσε το χθεσινό CY-Alert, καθώς η μαζική αποστολή της ειδοποίησης προκάλεσε ανησυχία και άνοιξε συζήτηση για το κατά πόσο δικαιολογείτο η ενεργοποίηση του συστήματος για μια κίτρινη προειδοποίηση.

Το μήνυμα έφτασε στα κινητά πολιτών σε ολόκληρη την Κύπρο, ακόμη και σε περιοχές όπου τελικά δεν έπεσε ούτε σταγόνα βροχής, με αποτέλεσμα αρκετοί να διερωτηθούν γιατί χρειάστηκε μια ειδοποίηση που στη συνείδηση του κόσμου έχει συνδεθεί κυρίως με καταστάσεις άμεσου κινδύνου.

Στο τελευταίο 24ωρο, ο σταθμός της Αθαλάσσας στη Λευκωσία και εκείνος στο Νέο Λιμάνι Λεμεσού κατέγραψαν μηδενική βροχόπτωση, ενώ στο αεροδρόμιο Πάφου καταγράφηκαν μόλις 0,3 χιλιοστά.

Μιλώντας στο OMEGA, ο εκπρόσωπος Τύπου της Πολιτικής Άμυνας, Παναγιώτης Λιασίδης, εξήγησε ότι το CY-Alert δεν χρησιμοποιείται μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, αλλά και προληπτικά, όταν οι αρμόδιες υπηρεσίες κρίνουν ότι χρειάζεται να ενημερωθεί έγκαιρα το κοινό.

Στην περίπτωση της χθεσινής κακοκαιρίας, είχαν ήδη καταγραφεί έντονα καιρικά φαινόμενα σε Ακάμα και Πόλη Χρυσοχούς, ενώ οι προβλέψεις έδειχναν ότι αυτά θα επεκτείνονταν και σε άλλες περιοχές του νησιού. Για τον λόγο αυτό, όπως ανέφερε ο κ. Λιασίδης, κρίθηκε σκόπιμο να σταλεί η σχετική ειδοποίηση.

Το μήνυμα αφορούσε κίτρινο επίπεδο επικινδυνότητας και προειδοποιούσε για μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες, αρχικά στο δυτικό μισό της Κύπρου και στη συνέχεια σε άλλες περιοχές.

Η διαφορά με την προειδοποίηση της 29ης Αυγούστου

Διαφορετικά ήταν τα δεδομένα στη χθεσινή ενεργοποίηση του CY-Alert σε σχέση με τις 29 Αυγούστου.

Όπως ανέφερε ο κ. Λιασίδης, η χθεσινή ειδοποίηση ήταν επιπέδου 4 και είχε προληπτικό χαρακτήρα, σε αντίθεση με την προειδοποίηση της 29ης Αυγούστου, η οποία αφορούσε υψηλότερο επίπεδο συναγερμού.

«Το μήνυμα που στάλθηκε δεν συνοδευόταν από τον ήχο της σειρήνας, ο οποίος αντιστοιχεί στο επίπεδο 5, δηλαδή στο υψηλότερο επίπεδο και σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η χθεσινή ειδοποίηση ήταν επιπέδου 4 και γι’ αυτό εμφανίστηκε στα κινητά μόνο με δόνηση, χωρίς τον χαρακτηριστικό ήχο της σειρήνας», εξήγησε.

Ο εκπρόσωπος της Πολιτικής Άμυνας ξεκαθάρισε επίσης ότι αυτό δεν σημαίνει πως κάθε κίτρινη προειδοποίηση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας θα συνοδεύεται από CY-Alert. Κάθε περίπτωση θα αξιολογείται ξεχωριστά και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, θα αποφασίζεται η αποστολή σχετικής ειδοποίησης.

Στη χθεσινή περίπτωση, σύμφωνα με τον ίδιο, προηγήθηκε συνεννόηση με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία πριν ληφθεί η απόφαση για ενεργοποίηση του συστήματος.

Κάποιοι δεν έλαβαν ειδοποίηση

Την ίδια ώρα, υπήρξαν και αναφορές από πολίτες που δεν έλαβαν το χθεσινό CY-Alert, παρότι σε προηγούμενες ενεργοποιήσεις του συστήματος είχαν ειδοποιηθεί κανονικά. Σύμφωνα με την Πολιτική Άμυνα, αυτό μπορεί να σχετίζεται με τις ρυθμίσεις ή το λογισμικό των συσκευών.

Κάλεσε όλους όσοι αντιμετωπίζουν σχετικό πρόβλημα να επικοινωνούν στο 1450 για οδηγίες, ενώ σχετικές πληροφορίες υπάρχουν και στις κυβερνητικές ιστοσελίδες για τις απαραίτητες ρυθμίσεις των κινητών

Πού «χτύπησε» περισσότερο η κακοκαιρία

Η κακοκαιρία άφησε το πιο έντονο αποτύπωμά της κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά του νησιού, με δυνατές βροχές, καταιγίδες και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Σε αρκετές περιοχές καταγράφηκαν σημαντικά ύψη βροχής, ενώ τα φαινόμενα ήταν αρκετά έντονα ώστε να επηρεάσουν ακόμη και την εναέρια κυκλοφορία.

Μιλώντας στο OMEGA, ο λειτουργός του Τμήματος Μετεωρολογίας, Ανδρέας Χρυσάνθου, ανέφερε ότι από την προηγούμενη ημέρα είχε δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην περιοχή του Ακάμα και γενικότερα στα βορειοδυτικά, καθώς η πορεία του χαμηλού ευνοούσε την εκδήλωση πιο έντονων φαινομένων.

Οι μεγαλύτερες ποσότητες βροχής καταγράφηκαν κυρίως στη δυτική παράλια ζώνη. Στον Κάθηκα έπεσαν σχεδόν 24 χιλιοστά, ενώ έντονη ήταν κατά τη διάρκεια της νύχτας και η καταιγιδοφόρος και κεραυνική δραστηριότητα, τόσο πάνω από την ξηρά όσο και στη θαλάσσια περιοχή.

Ισχυρή βροχόπτωση σημειώθηκε και στη Λάρνακα, όπου στο αεροδρόμιο καταγράφηκαν περίπου 26 χιλιοστά. Η κακοκαιρία επηρέασε μάλιστα και τις πτήσεις, καθώς είχαν εκδοθεί αεροναυτικές προειδοποιήσεις και μία πτήση που κατευθυνόταν προς τη Λάρνακα χρειάστηκε να προσγειωθεί προσωρινά στην Πάφο, μέχρι να βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες.

Όσον αφορά τη συνέχεια, ο κ. Χρυσάνθου ανέφερε ότι το επίκεντρο των φαινομένων μετατοπίζεται προς τα ορεινά και κυρίως στο ανατολικό μισό του νησιού, όπου αναμένονται κατά τόπους βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι αργά το απόγευμα.

«Τα φαινόμενα είναι ικανά να δώσουν κάποια καταιγίδα με υψηλή ένταση βροχής και να προκαλέσουν προβλήματα, όπως συσσώρευση υδάτων και περιορισμένη ορατότητα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι προς το βράδυ ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί αισθητά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ένταση που παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια οι καταιγίδες και κυρίως η κεραυνική δραστηριότητα. Σύμφωνα με τον ίδιο, σημαντικό ρόλο παίζει η αυξημένη θερμοκρασία τόσο της Μεσογείου όσο και της ξηράς, η οποία προσφέρει περισσότερη «ενέργεια» στα καιρικά συστήματα.

«Όταν η Μεσόγειος είναι τόσο θερμή και η ξηρά επίσης πολύ πιο θερμή, η διαθέσιμη ενέργεια στην ατμόσφαιρα είναι μεγαλύτερη. Αυτό μεταφράζεται σε πιο οργανωμένες, πιο ενισχυμένες και πιο έντονες καταιγίδες», εξήγησε.

Όπως ανέφερε, σε προηγούμενες δεκαετίες ένα καιρικό σύστημα ενισχυόταν κυρίως όταν έφτανε πάνω από την ξηρά. Σήμερα, λόγω της θερμότερης θάλασσας, μπορεί να ενισχυθεί ήδη πάνω από τη Μεσόγειο και να φτάσει στην Κύπρο με σαφώς μεγαλύτερη δυναμική.

Ο κ. Χρυσάνθου τόνισε, πάντως, ότι η συζήτηση δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στους κεραυνούς. «Θα πρέπει να ενισχυθούμε απέναντι στα έντονα καιρικά φαινόμενα», ανέφερε, σημειώνοντας ότι πλημμύρες, μεγάλα ύψη βροχής σε μικρό χρονικό διάστημα και ισχυρές καταιγίδες είναι φαινόμενα που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές.

«Η κλιματική αλλαγή δεν σημαίνει μόνο άνοδο της θερμοκρασίας», υπογράμμισε, επισημαίνοντας ότι για την Ανατολική Μεσόγειο οι προειδοποιήσεις εδώ και χρόνια αφορούν και την εντονότερη εκδήλωση ακραίων φαινομένων.

Το ζητούμενο πλέον, όπως ανέφερε, είναι η προσαρμογή στα νέα δεδομένα. «Θα πρέπει να προετοιμαστούμε για τα ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία πλέον θα πρέπει να συνηθίσουμε», είπε, προσθέτοντας ότι η αντιμετώπισή τους θα πρέπει να αποτελέσει μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής της Πολιτείας.