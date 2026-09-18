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Μια σύγχρονη επένδυση σε κομβικό σημείο του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας – Λεμεσού

Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2026, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου πρατηρίου Petrolina V. Theodorou Bro Petrol Station Ltd στη Χοιροκοιτία. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η Έντιμη Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, κ. Αννίτα Δημητρίου, ο πρόεδρος ΕΟΑ Λάρνακας, κ. Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, βουλευτές, στελέχη της Πετρολίνα και άλλοι εκλεκτοί καλεσμένοι.

Το νέο πρατήριο βρίσκεται σε προνομιακή τοποθεσία, στην έξοδο του αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας–Λεμεσού προς Χοιροκοιτία, προσφέροντας εύκολη πρόσβαση και γρήγορη εξυπηρέτηση τόσο στους διερχόμενους οδηγούς όσο και στους κατοίκους της Χοιροκοιτίας και των γύρω κοινοτήτων.

Σχεδιασμένο σύμφωνα με τις τελευταίες ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφάλειας, προστασίας του περιβάλλοντος και λειτουργικότητας, πέρα από καύσιμα κίνησης P-Energy Max, το νέο πρατήριο διαθέτει κατάστημα με αξεσουάρ αυτοκινήτου και είδη περιπτέρου, καθώς και τα ανώτερης ποιότητας λιπαντικά Eni, ενώ προσφέρει και ποιοτικό καφέ στους πελάτες του. Επιπρόσθετα, υπάρχει αντλία πετρελαίου κίνησης ταχείας εξυπηρέτησης (fast service) για φορτηγά, λεωφορεία και εμπορικά οχήματα, καθώς και αντλία AdBlue. Παράλληλα, προσφέρονται υπηρεσίες όπως διανομή πετρελαίου θέρμανσης και αγροτικού πετρελαίου στις εγκαταστάσεις των πελατών, καθώς και μέτρηση πίεσης ελαστικών.

Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων, ο κ. Βενιζέλος Θεοδώρου, εκ των ιδιοκτητών του νέου πρατηρίου, αναφέρθηκε στα 30 χρόνια άψογης συνεργασίας με την Πετρολίνα και ευχαρίστησε τόσο τα στελέχη της Εταιρίας καθώς και όσους παρευρέθηκαν στην εκδήλωση.

Ο κ. Ντίνος Λευκαρίτης, Διευθύνων Εκτελεστικός Σύμβουλος (CEO) της Petrolina (Holdings) Public Limited, στο δικό του χαιρετισμό, εξέφρασε τη βεβαιότητά του για την επιτυχημένη πορεία του πρατηρίου, επισημαίνοντας την προνομιακή τοποθεσία και την ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει. Κλείνοντας, διαβεβαίωσε ότι η Πετρολίνα θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό του πρατηρίου, στηρίζοντας έμπρακτα τη λειτουργία και την περαιτέρω ανάπτυξή του.