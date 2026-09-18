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Ανοικτό άφησε η Κριστίν Λαγκάρντ το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από την προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πριν από την ολοκλήρωση της θητείας της, απαντώντας «θα δούμε» όταν ρωτήθηκε εάν θα παραμείνει στη θέση έως τον Οκτώβριο του 2027.

«Αποχωρώ το 2027», δήλωσε την Παρασκευή η πρόεδρος της ΕΚΤ στον ιρλανδικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα RTE, κληθείσα να σχολιάσει τις φήμες περί πρόωρης παραίτησής της, οι οποίες κυκλοφορούν κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους.

Όταν ρωτήθηκε εάν εννοούσε ότι θα παραμείνει έως τη λήξη της θητείας της τον Οκτώβριο του 2027, η Λαγκάρντ απάντησε: «Θα δούμε».

«Αυτό που μπορώ να σας πω σε αυτό το στάδιο είναι ότι, ανεξάρτητα από το πότε, το ζήτημα θα αντιμετωπιστεί με τον πλέον επαγγελματικό τρόπο, όπως πρέπει», πρόσθεσε, σύμφωνα με το Reuters.

Πηγές δήλωσαν αυτή την εβδομάδα στο πρακτορείο ότι η Γαλλία θα μπορούσε να στηρίξει τον Ολλανδό Κλάας Κνοτ για τη διαδοχή της Λαγκάρντ. Η στήριξη φέρεται να εντάσσεται σε συμφωνία βάσει της οποίας Γάλλος υποψήφιος θα επιλεγόταν για τη θέση του επικεφαλής οικονομολόγου της ΕΚΤ.