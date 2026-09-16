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Τέσσερις καλλιτέχνες αποχώρησαν από την περιοδεία του Εντ Σίραν στη Βόρεια και Νότια Αμερική, μετά την απόφαση να απομακρυνθεί ο Macklemore λόγω της δημόσιας στήριξής του στους Παλαιστίνιους σε συναυλία στο Νιου Τζέρσεϊ. Οι αποχωρήσεις έχουν προκαλέσει αναστάτωση στην περιοδεία.

Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις του Macklemore

Macklemore has just been kicked off Ed Sheeran's tour for saying these words:



“Free Palestine. I want those words to be loud and clear so the people from Gaza all the way to the occupied West Bank know we have not forgotten them…



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Ο Σίραν τοποθετήθηκε σχετικά με την απομάκρυνση του ράπερ, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση ελήφθη από τους διοργανωτές και όχι από τον ίδιο. Παράλληλα, εξήγησε ότι δεν επιθυμεί οι συναυλίες του να μετατραπούν σε πολιτικό φόρουμ για τον πόλεμο στη Γάζα.

Ο Βρετανός τραγουδιστής τόνισε με ανάρτησή του στο Instagram ότι δεν θα απογοήτευε το κοινό που είχε προγραμματίσει να παρακολουθήσει τις συναυλίες, ούτε τους μουσικούς και τα μέλη της περιοδείας που βασίζονται σε αυτήν για την εργασία τους: «Δεν θα απογοήτευα ποτέ τους θαυμαστές που είχαν κάνει σχέδια, ούτε θα εγκατέλειπα τα μέλη της περιοδείας, τα άλλα συγκροτήματα και τους μουσικούς που με στηρίζουν και βασίζονται σε μένα για να βγάλουν τα προς το ζην».

Δείτε την ανάρτησή του

Η τοποθέτηση του Σίραν δεν περιόρισε, ωστόσο, τις αντιδράσεις των καλλιτεχνών που συμμετείχαν στην περιοδεία. Οι Ιρλανδοί Aaron Rowe και Beoga, το δανέζικο συγκρότημα Lukas Graham, καθώς και ο Φίνεας Ο’ Κόνελ ανακοίνωσαν μέσω Instagram ότι αποχωρούν.

Ο Aaron Rowe και οι Lukas Graham επρόκειτο να αντικαταστήσουν τον Macklemore στις υπόλοιπες συναυλίες στις ΗΠΑ, ενώ οι Beoga θα συνόδευαν τον Εντ Σίραν επί σκηνής. Ο Φίνεας, αδερφός και συνεργάτης της Μπίλι Άιλις, επρόκειτο να συμμετάσχει στην περιοδεία του τραγουδιστή στη Νότια Αμερική.

Ο Φίνεας Ο’ Κόνελ εξήγησε στην ανάρτησή του ότι αποφάσισε να αποχωρήσει εκφράζοντας τη θέση του για την ελευθερία έκφρασης και τη στήριξή του στους Παλαιστίνιους: «Οι καλλιτέχνες δεν πρέπει να φιμώνονται όταν υπερασπίζονται τους καταπιεσμένους» ανέφερε ο Φινέας στην ανάρτησή του, η οποία συγκέντρωσε πάνω από 1,4 εκατομμύρια likes. «Αποφάσισα να αποσυρθώ από τις επικείμενες ημερομηνίες της περιοδείας μου με τον Εντ Σίραν. Στέκομαι στο πλευρό της Παλαιστίνης και του λαού της» συμπλήρωσε.

Οι Beoga και ο Aaron Rowe αναφέρθηκαν, από την πλευρά τους, στην Ιρλανδία και στη σχέση της με ζητήματα αποικιοκρατίας και καταπίεσης: «Είμαστε Ιρλανδοί που κατανοούν τι σημαίνει αποικιοκρατία. Ως ιδρυτικά μέλη του κινήματος Irish Artists for Palestine, παραμένουμε αφοσιωμένοι στον αγώνα για δικαιοσύνη».

Ο Aaron Rowe, ο οποίος χαρακτήρισε τον Εντ Σίραν φίλο του, εξήγησε ότι παρά τη σχέση τους δεν μπορούσε να παραμείνει στη συγκεκριμένη περιοδεία: «Ως Ιρλανδοί γνωρίζουμε πολύ καλά τι σημαίνει γενοκτονία, επιβεβλημένος λιμός και κατοχή. Δεν μπορώ να παραμένω θεατής και να επιτρέπω σε δισεκατομμυριούχους να χρησιμοποιούν τη δύναμή τους για να σιωπήσουν όσοι υψώνουν τη φωνή τους».

Οι Lukas Graham χαρακτήρισαν δύσκολη την απόφασή τους να αποχωρήσουν από την περιοδεία. Στην ανάρτησή τους αναφέρθηκαν, μεταξύ άλλων, στη δυνατότητα οικονομικά ισχυρών προσώπων να επηρεάζουν τη δημόσια συζήτηση. «Τα χρήματα δεν σου δίνουν το δικαίωμα να ορίζεις τη συζήτηση. Κανενός ο τραπεζικός λογαριασμός δεν πρέπει να αποφασίζει ποιος έχει το δικαίωμα να μιλάει ή ποιος πόνος επιτρέπεται να αναγνωριστεί» έγραψε το συγκρότημα στην ανάρτηση στρέφοντας τα βέλη κατά του δισεκατομμυριούχου ιδιοκτήτη των New England Patriots, Ρόμπερτ Κραφτ, ο οποίος πρωτοστάτησε στον αποκλεισμό του Macklemore.

Η απομάκρυνση του Macklemore

Ο Macklemore, κατά κόσμον Benjamin Haggerty, απομακρύνθηκε από την περιοδεία μετά την τοποθέτησή του από τη σκηνή του MetLife Stadium στις 5 Σεπτεμβρίου. Ο ράπερ φώναξε «λευτεριά στην Παλαιστίνη» ενώ προλόγιζε το τραγούδι διαμαρτυρίας του «Hind’s Hall», το οποίο περιλαμβάνει αναφορές στην καταστροφή στη Γάζα.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας εμφάνισης, ο ράπερ αναφέρθηκε στη διάκριση μεταξύ της κριτικής προς το Ισραήλ και της κριτικής προς τους Εβραίους: «Προς όλους τους Εβραίους αδερφούς και αδερφές μου: η κριτική στο Ισραήλ, η κριτική στο απαρτχάιντ, το να είσαι κατά της γενοκτονίας σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί κριτική προς εσάς».

Ο Ρόμπερτ Κραφτ αναφέρθηκε στην απόφαση για την ακύρωση της συμμετοχής του Macklemore, συνδέοντάς την τόσο με τις πρόσφατες δηλώσεις του ράπερ όσο και με προηγούμενες τοποθετήσεις του, τις οποίες χαρακτήρισε προσβλητικές για την εβραϊκή κοινότητα «και ενός ευρύτερου ιστορικού αντισημιτικής ρητορικής και εικόνων που κατά την άποψή μας, ήταν βαθιά προσβλητικά και επιζήμια για την εβραϊκή κοινότητα».

protothema.gr