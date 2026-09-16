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Το πλαίσιο δράσεων, οι προτεραιότητες και τα απαιτούμενα κονδύλια της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος παρουσιάστηκαν από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χρίστο Σενέκη ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος.

Κατά την τοποθέτησή του, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί κεντρική προτεραιότητα για την ποιότητα ζωής, τη δημόσια υγεία και την ανθεκτική ανάπτυξη της χώρας, σημειώνοντας πως «οι πολιτικές κρίνονται από τα αποτελέσματά τους και όχι από τις εξαγγελίες».

Από το σύνολο των δράσεων που παρουσίασε ο κ. Σενέκης, ο σχεδιασμός του Υπουργείου εστιάζει σε τέσσερις κεντρικούς πυλώνες. Έμφαση δόθηκε στην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου του περασμένου Ιούνιου για τη Φάση Β’ της σχετικής μελέτης που περιλαμβάνει 17 δράσεις του σύγχρονου συστήματος πυροπροστασίας, με εξοπλισμό και υποδομές με επένδυση €25,5 εκατ., σε βάθος τριετίας.

Ανθεκτικά δάση και πρόληψη φυσικών καταστροφών: Έμφαση στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, των υποδομών, της τεχνολογίας και στον συντονισμό των αρμόδιων φορέων (Τμήμα Δασών, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Πολιτική Άμυνα, Εθνική Φρουρά).

Ανθεκτική φύση: Ολοκλήρωση των διαταγμάτων και μέτρων διατήρησης για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000, καθώς και ενσωμάτωση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή σε όλες τις σχετικές πολιτικές.

Κυκλική και ανταγωνιστική πράσινη οικονομία: Δημιουργία σύγχρονων υποδομών διαχείρισης αποβλήτων, ενίσχυση της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης υλικών, καθώς και αυστηρή εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Βιώσιμη διαχείριση φυσικών και ορυκτών πόρων, στήριξη αλιείας και παράκτιων κοινοτήτων: Ορθολογική αξιοποίηση των ορυκτών πόρων και ουσιαστική στήριξη της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και των τοπικών κοινωνιών.

Για την υλοποίηση του εκτενούς αυτού σχεδιασμού, ο Υπουργός παρέθεσε συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία και κονδύλια ανά τομέα δράσης:

Οι δημόσιες δαπάνες για τη δασοπονία και τη δασοπροστασία αυξήθηκαν κατά σχεδόν 70%, φθάνοντας από τα €48,2 εκατ. το 2021 στα €81,7 εκατ. το 2025.

Εγκρίθηκε η Φάση Β’ του σύγχρονου συστήματος πυροπροστασίας, η οποία περιλαμβάνει 17 δράσεις εξοπλισμού/υποδομών (όπως drones, ηλεκτροοπτικά συστήματα, κινητά κέντρα επιχειρήσεων) συνολικής δαπάνης €25,5 εκατ. σε βάθος τριετίας.

Για την περιβαλλοντική αποκατάσταση του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) Κοτσιάτη δαπανήθηκαν συνολικά €15,5 εκατ..

Μέσω της εκστρατείας «WasteFreeCyprus» διατέθηκε κρατική στήριξη €2,22 εκατ. προς 145 Τοπικές Αρχές για τον καθαρισμό 447 σημείων.

Εγκρίθηκε νέα πρόσθετη οικονομική στήριξη ύψους €1 εκατ. προς τις κοινότητες για τρίτη συνεχή χρονιά.

Διενεργήθηκαν 142 δημοπρασίες δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, αποφέροντας καθαρά έσοδα €109,04 εκατ. για τη Δημοκρατία.

Μέσω του σχεδίου χορηγιών για τη μείωση εκπομπών στις επιχειρήσεις διατέθηκαν €3,9 εκατ. σε 296 δικαιούχους.

Οι δράσεις του τομέα υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας 2021–2027, με συνολικό προϋπολογισμό €55 εκατ..

Για ζημιές από δελφίνια και προστατευόμενα θαλάσσια θηλαστικά έχουν καταβληθεί έως τώρα €1,03 εκατ. σε περίπου 300 αλιείς, ενώ η αποζημίωση για την αλίευση του λαγοκέφαλου αυξήθηκε στα €4,73/κιλό.

Στην υδατοκαλλιέργεια και τη μεταποίηση/εμπορία αλιευτικών προϊόντων έχουν ενταχθεί έργα ύψους €2,76 εκατ..

Σύνθετες προκλήσεις περιβαλλοντικής πολιτικής

Για το Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα εφαρμόζεται νέος σχεδιασμός με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα Συγκεκριμένα, η συνολική επηρεαζόμενη έκταση μειώνεται κατά 31.100 τ.μ. και των νέων υποδομών κατά 720 τ.μ.. Παράλληλα, 16 παρκοφύλακες βρίσκονται ήδη στο πεδίο και προωθείται η κήρυξη τμημάτων του δάσους ως Φυσικού Αποθέματος και Μικροαποθεμάτων.

Από 29 Πράσινα Σημεία που λειτουργούν σήμερα, ο αριθμός τους θα ανέλθει στα 36 μέχρι το 2028, ενώ παράλληλα δρομολογούνται 17 μικρότερα Πράσινα Σημεία για τις ορεινές κοινότητες.

Οι ασφαλτικές μονάδες αποτέλεσαν τα τελευταία χρόνια ένα από τα πιο σύνθετα και αμφιλεγόμενα περιβαλλοντικά ζητήματα. Ολοκληρώθηκε η επανεξέταση των υφιστάμενων μονάδων ασφάλτου, ενώ εντατικοποιούνται οι έλεγχοι σε εργοτάξια και διακινητές αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων.