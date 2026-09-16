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Δύο μέρες τώρα, Νομική Υπηρεσία και Αρχή κατά της Διαφθοράς προσπαθούν να συνεννοηθούν για το μαύρο βαν και την πτυχή που αγγίζει τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα. Άλλα μας λέει ο ένας, άλλα ο άλλος και εμείς κάπου στη μέση να προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη.

Το δεδομένο μέσα σε αυτό τον αχταρμά είναι ότι στην τελική κανείς δεν διερεύνησε το συγκεκριμένο κομμάτι που αφορά το ασυμβίβαστο για τον Σάββα Αγγελίδη.

Άρα, για να μην το κουράζουμε, τα πράγματα κύριοι είναι απλά. Τώρα που μάλλον συνεννοηθήκατε, θα το διερευνήσετε;

ΕΜ