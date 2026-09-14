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Σοκαριστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν σε αρένα της Αρλ, στη νότια Γαλλία, όταν ο διάσημος Περουβιανός ταυρομάχος Αντρές Ρόκα Ρέι, γνωστός και ως ο «Μέσι των ταυρομάχων», βρέθηκε παγιδευμένος ανάμεσα στα κέρατα ενός ταύρου και παρασύρθηκε για αρκετά δευτερόλεπτα μέσα στην αρένα.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, το περιστατικό σημειώθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια της Feria du Riz. Ο ταύρος, με το όνομα Vicioso, βάρους 540 κιλών, ήταν ο πέμπτος της απογευματινής ταυρομαχίας.

Βίντεο από την αρένα καταγράφει τη στιγμή που το ζώο ορμά στον 29χρονο Ρόκα Ρέι και τον σηκώνει από το έδαφος. Ο ταυρομάχος καταλήγει ανάμεσα στα κέρατά του και προσπαθεί απεγνωσμένα να κρατηθεί και να απελευθερωθεί, ενώ ο ταύρος συνεχίζει να κινείται μέσα στην αρένα.

Sustazo en la corrida goyesca de Arles 🇫🇷



Roca Rey fue atrapado de manera espeluznante por el quinto Jandilla. por suerte sin mayores consecuencias.



(Personalmente creí que había sido atravesado por el pitón, me temía lo peor, ufff) pic.twitter.com/UGAsL8i2kE — Andrés RP (@F_Anddres) September 13, 2026

Η αγωνία κράτησε περισσότερα από δέκα δευτερόλεπτα, σύμφωνα με περιγραφή του αγώνα, μέχρι που συνάδελφοι και βοηθοί έσπευσαν προς το μέρος του. Περίπου δέκα άνδρες περικύκλωσαν το ζώο και κατάφεραν τελικά να συγκρατήσουν τον ταυρομάχο και να τον απομακρύνουν από τα κέρατά του.

Στη συνέχεια, άλλοι προσπάθησαν να αποσπάσουν την προσοχή του ταύρου με τα πανιά τους και να τον οδηγήσουν μακριά από τον Ρόκα Ρέι, ο οποίος σηκώθηκε ξανά στα πόδια του.



Επέστρεψε απέναντι στον ταύρο

Παρά τη σφοδρότητα του περιστατικού, ο Ρόκα Ρέι όχι μόνο δεν εγκατέλειψε την αρένα, αλλά επέστρεψε σχεδόν αμέσως για να συνεχίσει την ταυρομαχία.

Η εμφάνισή του ολοκληρώθηκε μάλιστα με θριαμβευτικό τρόπο για τα δεδομένα του θεάματος: ο Περουβιανός απέσπασε δύο αυτιά και την ουρά για την αναμέτρησή του με τον Vicioso, ενώ συνολικά εκείνο το απόγευμα κέρδισε τρία αυτιά και μία ουρά.

Ο Ρόκα Ρέι θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της σύγχρονης ταυρομαχίας. Η ιδιαίτερα τολμηρή προσέγγισή του και η τάση του να πλησιάζει επικίνδυνα τους ταύρους τού έχουν χαρίσει τεράστια δημοτικότητα, αλλά και την προσωνυμία «Μέσι των ταυρομάχων».

Γεννημένος στο Περού, πήγε στην Ισπανία σε ηλικία μόλις 13 ετών προκειμένου να ακολουθήσει επαγγελματικά την ταυρομαχία και αργότερα απέκτησε και ισπανική υπηκοότητα.

Η εμφάνισή του στην Αρλ ήταν μία από τις σημαντικότερες της φετινής σεζόν. Πριν από τον αγώνα, ο δήμος της γαλλικής πόλης ανέφερε ότι ο Ρόκα Ρέι είχε ήδη συγκεντρώσει 50 «αυτιά» σε 28 ταυρομαχίες μέσα στο 2026.



Δεν ήταν η πρώτη φορά που κινδύνευσε

Η εικόνα του να βρίσκεται εγκλωβισμένος στα κέρατα του Vicioso μπορεί να ήταν εντυπωσιακή, δεν ήταν όμως η πρώτη φορά που ο 29χρονος βρέθηκε σε εξαιρετικά επικίνδυνη θέση μέσα στην αρένα.

Τον περασμένο Απρίλιο, στη Σεβίλλη, τραυματίστηκε όταν ταύρος τον χτύπησε και τον σήκωσε στον αέρα, προκαλώντας του βαθύ τραύμα στο πόδι.

🇵🇪🇪🇸 Le torero péruvien Andrés Roca Rey a été opéré d'urgence après la corrida de dimanche après-midi à la Foire d'Automne à Madrid, en Espagne. pic.twitter.com/uay7BRrfzl — 75 Secondes 🗞️ (@75secondes) October 7, 2024

Τον Οκτώβριο του 2024 είχε επίσης καταγραφεί σε βίντεο να εκσφενδονίζεται από τα κέρατα ταύρου. Αφού έπεσε με δύναμη στο έδαφος και προσπάθησε να προστατευθεί κουλουριάζοντας το σώμα του, το ζώο επιτέθηκε ξανά, πιάνοντας με το κέρατό του τη στολή του και τινάζοντάς τον βίαια μέχρι να παρέμβουν οι υπόλοιποι ταυρομάχοι.

Οι επικίνδυνες αναμετρήσεις τον συνοδεύουν ήδη από τα πρώτα χρόνια της καριέρας του. Ο Ρόκα Ρέι είχε τραυματιστεί από ταύρο στις πέντε πρώτες εμφανίσεις του, ενώ το 2016 ένα ακόμη σοκαριστικό περιστατικό είχε κάνει τον γύρο των μέσων ενημέρωσης.

Τότε, ενώ επιχειρούσε μια εντυπωσιακή κίνηση με την κάπα του, ο ταύρος τον άρπαξε με τα κέρατά του και τον πέταξε στον αέρα. Ο νεαρός τότε ταυρομάχος βρέθηκε στο έδαφος, όπου το ζώο συνέχισε την επίθεση μέχρι να επέμβουν οι παρευρισκόμενοι.

Η όλο και μεγαλύτερη αμφισβήτηση των ταυρομαχιών

Τα περιστατικά αυτά αναζωπυρώνουν παράλληλα τη συζήτηση γύρω από τις ταυρομαχίες, ένα θέαμα με μακρά παράδοση κυρίως στην Ισπανία, το οποίο όμως βρίσκεται αντιμέτωπο με ολοένα μεγαλύτερες αντιδράσεις για τη μεταχείριση των ζώων.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του 2025 που επικαλείται το βρετανικό δημοσίευμα, περίπου το 77% των Ισπανών δηλώνει αντίθετο στις ταυρομαχίες, ενώ στους πολίτες κάτω των 35 ετών το ποσοστό ξεπερνά το 80%.

Για τον Ρόκα Ρέι, πάντως, το νέο τρομακτικό περιστατικό στην Αρλ δεν ήταν αρκετό για να τον κάνει να εγκαταλείψει την αρένα. Λίγα λεπτά αφότου είχε βρεθεί παγιδευμένος στα κέρατα ενός ταύρου 540 κιλών, επέστρεψε απέναντί του και ολοκλήρωσε την εμφάνισή του.

protothema.gr