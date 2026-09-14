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Σε σοκαριστική ομολογία προχώρησε 60χρονος στη Βρετανία, παραδεχόμενος ότι για τουλάχιστον δύο δεκαετίες νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του.

Ο άνδρας παραδέχθηκε ενώπιον δικαστηρίου στο Μάντσεστερ τις πράξεις που του αποδίδονται, οι οποίες, σύμφωνα με την υπόθεση, εκτείνονται από το 2004 μέχρι και τη σύλληψή του τον Οκτώβριο του περασμένου έτους.

Όπως μετέδωσε το Sky News, η σύζυγός του βρισκόταν στο θεωρείο και παρακολουθούσε τη διαδικασία.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, επιπλέον δώδεκα άνδρες, ηλικίας από 28 έως 74 ετών, εμπλέκονται στην υπόθεση για σεξουαλικά αδικήματα που σχετίζονται με την ίδια γυναίκα. Ωστόσο, όλοι τους αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

BREAKING: A man in his 60s has admitted drugging his wife to rape and sexually abuse her.



The man, who is from the Stockport area, has pleaded guilty to 60 charges between 2004 and his arrest last October.



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📺 Sky 501, Virgin 602 and YouTube pic.twitter.com/mloeBFefyc — Sky News (@SkyNews) September 14, 2026

Της χορηγούσε κρυφά ναρκωτικές ουσίες

Όπως αναφέρουν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ο 60χρονος παραδέχτηκε ότι χορηγούσε σκόπιμα ουσίες στη σύζυγό του στο σπίτι τους, μεταξύ 12 Νοεμβρίου 2004 και 25 Οκτωβρίου 2025, «με σκοπό να την ναρκώσει ή να την εξουθενώσει», ώστε να επιτραπεί σε ένα άτομο να εμπλακεί σε σεξουαλική δραστηριότητα μαζί της.

Ο βοηθός του αρχηγού της αστυνομίας του Μάντσεστερ, Ρικ Τζάκσον, σημείωσε σχετικά με την εξέλιξη της υπόθεσης:

«Εξειδικευμένη υποστήριξη συνεχίζει να παρέχεται στο θύμα που βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της υπόθεσης».

iefimerida.gr