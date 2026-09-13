Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Στόχος ρωσικού drone έγινε σιδηροδρομική γραμμή στα σύνορα Ουκρανίας με την Πολωνία, στην οποία ταξίδευε ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και άλλοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι

Ο πρώην πρωθυπουργός επέστρεφε από μια διάσκεψη ασφαλείας στο Κίεβο όταν οι φρουροί στις 5 το πρωί της Κυριακής του είπαν να προετοιμαστεί να εκκενώσει το τρένο.

Η προειδοποίηση εκδόθηκε μετά από σύγκρουση ενός άλλου επιβατικού τρένου πίσω από το τρένο του Μπόρις Τζόνσον στο Βολίν, σε απόσταση λίγο περισσότερο από ένα μίλι από τα πολωνικά σύνορα, όπως αναφέρει η βρετανική Telegraph

Λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ότι δεν εντοπίστηκαν άλλα drones, και επιτράπη στο τρένο του Τζόνσον να συνεχίσει το ταξίδι του.

Ο Μπόρις Τζόνσον δεν τραυματίστηκε, σύμφωνα με πληροφορίες της Telegraph. Ο Καρλ Μπιλντ, ο πρώην πρωθυπουργός της Σουηδίας, ο οποίος επέβαινε επίσης στο ιδιωτικό τρένο μαζί με άλλους Ευρωπαίους διπλωμάτες, είπε ότι τους είπαν ότι το τρένο ακριβώς πίσω τους είχε χτυπηθεί από το ρωσικό drone.

«Δεν ήταν το δικό μας τρένο (που χτυπήθηκε), αλλά αυτό που ήταν λίγα λεπτά μετά από εμάς, κοντά στο (πολωνικό) συνοριακό πέρασμα», είπε ο Μπιλντ. «Εκκενώθηκε καθώς πλησίαζε το (ρωσικό) drone και κανείς δεν τραυματίστηκε».

Οι ουκρανικές αρχές δήλωσαν ότι το τρένο μετέφερε 206 άτομα, τα οποία εθεάθησαν να τρέχουν έντρομοι μετά την επίθεση. Επιβεβαίωσαν ότι δεν υπήρξαν θύματα.

Πλάνα που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνουν φορτηγά να φλέγονται στη διάβαση, ενώ τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι επλήγη και ένα βενζινάδικο. Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για θύματα και ο πολωνικός στρατός επιβεβαίωσε την επίθεση.

BIG: Boris Johnson, German Chancellor Merz's top security adviser, and security advisers from UK, France, and Italy were all on a chartered night train from Kyiv when a Russian drone hit the locomotive of a passenger train on the same route near the Polish border.



Their train… pic.twitter.com/PtJRqVAvPr September 13, 2026

Η επίθεση σημειώθηκε δύο χιλιόμετρα από τα πολωνικά σύνορα, σύμφωνα με αξιωματούχους των ουκρανικών σιδηροδρόμων, γεγονός που εγείρει ανησυχίες για ρωσικά πλήγματα που φτάνουν ολοένα και πιο κοντά σε έδαφος του ΝΑΤΟ.

Ο Μπόρις Τζόνσον βρέθηκε στην Ουκρανία μαζί με συμβούλους από άλλα ευρωπαϊκά κράτη για την ετήσια συνάντηση του 2026 της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής της Γιάλτας, μιας διάσκεψης ασφαλείας όπου Δυτικοί αξιωματούχοι είχαν συζητήσεις με την κυβέρνηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχετικά με πιθανές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία.

WATCH: Ukrainian train carrying former UK PM Boris Johnson evacuated after Russian drone strike near Poland border pic.twitter.com/M44rntrXh5 — Klaxon Wire (@KlaxonWire) September 13, 2026

Μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν και ο Γκίντερ Σάουτερ, ένας από τους στενότερους συμβούλους του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος επέβαινε επίσης στο τρένο μετά τη διάσκεψη ασφαλείας, η οποία πραγματοποιήθηκε στο καταφύγιο ενός ξενοδοχείου στο Κίεβο.

Ο Ρόμπιν Βάγκενερ, μέλος του Πράσινου Κόμματος στο γερμανικό κοινοβούλιο, ο οποίος επέβαινε επίσης στο τρένο, μίλησε για το σοκ που υπέστη μετά τις επιθέσεις.

«Αυτές οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη αποτελούν τυφλή τρομοκρατία εναντίον Ουκρανών πολιτών και μια επικίνδυνη κλιμάκωση στον πόλεμο του Πούτιν», δήλωσε ο Βάγκενερ στο Der Spiegel.

Συναγερμός στο ΝΑΤΟ

Η επίθεση ήταν μία από τις δύο ρωσικές επιθέσεις κοντά στα πολωνικά σύνορα κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπου ένα φορτηγό χτυπήθηκε μόλις 800 μέτρα από τη συνοριακή διάβαση Ντοροχούσκ-Γιαχοντίν, έναν από τους σημαντικότερους κόμβους με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πολωνικά αεροσκάφη απογειώθηκαν και σήμανε συναγερμός έκτακτης ανάγκης μετά την επιδρομή στο κατώφλι του ΝΑΤΟ.

«Λόγω της δραστηριότητας των μη επανδρωμένων αεροσκαφών με αεριωθούμενα αεροσκάφη της Ρωσικής Ομοσπονδίας που διεξάγουν επιθέσεις σε ουκρανικό έδαφος, έχουν ξεκινήσει στρατιωτικές αεροπορικές επιχειρήσεις στον πολωνικό εναέριο χώρο», ανέφεραν οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πολωνοί συνοριοφύλακες δήλωσαν ότι το σημείο διέλευσης σταμάτησε για λίγο να λειτουργεί μετά την επίθεση, αλλά έκτοτε έχει ξαναρχίσει τη λειτουργία του.

cnn.gr