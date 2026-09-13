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Με λυτρωτή τη «χρυσή» αλλαγή του Ρικάρντο Σα Πίντο, Βλαντ Ντράγκομιρ, η Πάφος FC πέρασε νικηφόρα από τη Λάρνακα και την «ΑΕΚ Αρένα», επικρατώντας με 1-0 της ΑΕΚ στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής. Οι περισνοί κυπελλούχοι επέστρεψαν άμεσα στα νικηφόρα αποτελέσματα μετά την απώλεια απέναντι στον Ολυμπιακό και έφτασαν πλέον τους επτά βαθμούς, έχοντας ως μεγάλο τους όπλο την επιθετική τους παρουσία και τις περισσότερες ευκαιρίες που δημιούργησαν στο παιχνίδι.

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