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Μια πρώτη εικόνα από τη νέα καθημερινότητα της οικογένειάς της στη Βρετανία έδωσε η Μέγκαν Μαρκλ, επιχειρώντας να δείξει ότι η επιστροφή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο κυλά ομαλά, παρά την κριτική και τις αντιδράσεις που προηγήθηκαν.

Ο πρίγκιπας Χάρι, η Δούκισα του Σάσεξ και τα δύο παιδιά τους επέστρεψαν ως «ιδιώτες» στη Βρετανία στις 26 Αυγούστου, εν μέσω έντονης κριτικής και αντιδράσεων, που ώθησαν τον βασιλιά Κάρολο να ξεκαθαρίσει: «Δεν εργάζονται ως μέλη της βασιλικής οικογένειας».

Το ανέμελο, οικογενειακό βίντεο της Μέγκαν

Σε ανάρτησή της στο Instagram – ένα βίντεο κλιπ διάρκειας 35 δευτερολέπτων, το οποίο συνοδεύεται από ένα emoji με την σημαία του Ηνωμένου Βασιλείου και μία κόκκινη καρδιά – η Μέγκαν Μάρκλ με τον σύζυγό της, πρίγκιπα Χάρι και τα δυο τους παιδιά, τον πρίγκιπα Άρτσι και την πριγκίπισσα Λίλιμπετ κάνουν μία βόλτα στην εξοχή

Το βίνετο ξεκινά με το ζευγάρι να περπατά χέρι-χέρι, ενώ η Λίλιμπετ κάνει ποδήλατο σε ένα μονοπάτι και ο Άρτσι τρέχει δίπλα της.

Υπό τους ήχους του τραγουδιού «Wake Me Up Before You Go-Go» των Wham!, στην συνέχεια αποκαλύπτονται περισσότερα πλάνα από τις ανέμελες στιγμές της οικογένειας στην ύπαιθρο, μεταξύ των οποίων και ένα με τον Χάρι, την Λίλιμπετ και τον Άρτσι να ψαρεύουν μαζί σε μια βάρκα.

Η οικογένεια μετακόμισε πρόσφατα στο νέο της σπίτι στο Κότσγουολντς, αλλά θα διατηρήσει την έπαυλή της στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια. Έχουν επίσης ένα εξοχικό στην Πορτογαλία.

Πρόσφατα δήλωσαν ότι είναι «χαρούμενοι που επέστρεψαν» στο Ηνωμένο Βασίλειο και τα παιδιά έχουν ήδη ξεκινήσει το σχολείο.

iefimerida.gr