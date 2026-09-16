Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Άκαιρη η επαναφορά του ζητήματος του νέου κτηρίου της Νομικής Υπηρεσίας με κόστος τα €68 εκατ., γεγονός που προκαλεί αντιδράσεις. Θα μπορούσε να αναμένεται η κατάληξη με τα νομοσχέδια που αφορούν στη μεταρρύθμιση της Νομικής Υπηρεσίας και τη δημιουργία του νέου θεσμού του Γενικού Δημόσιου Κατήγορου και του Βοηθού Δημόσιου Κατήγορου.

Διότι αν εγκριθεί ο διαχωρισμός τότε θα γίνονται ξηλώματα στα σχέδια κάτι που θα επιφέρει καθυστέρηση στο έργο. Το ορθότερο είναι να αναμένεται να ξεκαθαρίσει το ζήτημα με το διαχωρισμό των εξουσιών του Γενικού Εισαγγελέα και μετά να αρχίσουν οι όποιοι σχεδισμοί. Άλλο να σχεδιάζει με την υφιστάμενη δομή και άλλο αν υπάρξει νέα δομή με τον Γενικό Δημόσιο Κατήγορο ο οποίος θα έχει υπό την εποπτεία του όλους τους δημόσιους κατηγόρους.

ΜΙΧ.