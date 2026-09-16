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Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Αθηνών, με αφορμή τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη.

Ζητεί να ερευνηθεί:

εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημοσίου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου,

ή άλλου αρμόδιου δημοσίου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας δεδομένου ότι από το 2023 διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.

Επιπλέον, ζητά να ερευνηθεί εάν κατά την τελευταία πενταετία, στο πλαίσιο καταγγελιών ή αυτεπαγγέλτως, ο Ιατρικός Σύλλογος και αρμόδιοι φορείς έχουν πραγματοποιήσει ελέγχους νομιμότητας σε όλα τα κέντρα που εφαρμόζουν σύγχρονες αναγεννητικές θεραπείες, αφενός θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών και αφετέρου εξαπατώντας τους ασθενείς αποκομίζοντας οικονομικό όφελος.

Πηγή: skai.gr