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Συναγερμός στη Λεμεσό για πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο.

Σε σχετική ανακοίνωση, αναφέρεται ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 12:07 σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην περιοχή της Γερμασόγειας, στην επαρχία Λεμεσού, με ανταπόκριση δύο πυροσβεστικών οχημάτων από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Αγίου Νικολάου.

Η πυρκαγιά βρισκόταν σε άχρηστα υλικά στο κλιμακοστάσιο εντός του κτιρίου και τέθηκε υπό έλεγχο.

Κατόπιν έρευνας που διενεργήθηκε από μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, δεν εντοπίστηκε οποιοδήποτε παγιδευμένο πρόσωπο εντός του κτιρίου.

Σε συνεργασία με την Αστυνομία, διερευνάται το ενδεχόμενο κακόβουλης ενέργειας από άγνωστα πρόσωπα.