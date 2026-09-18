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Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκονται οι, ρωσικής κατασκευής, S-400 που διαθέτει η Τουρκία, με τον υπουργό Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, να δηλώνει ότι τα συστήματα συγκαταλέγονται στις αμυντικές δυνατότητες της χώρας και μπορούν να αξιοποιηθούν επιχειρησιακά όταν αυτό απαιτηθεί.

Ο Γκιουλέρ δεν έδωσε συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τον βαθμό ενσωμάτωσης των ρωσικών συστημάτων στο τουρκικό δίκτυο αεράμυνας, τόνισε όμως ότι οι τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε οι αμυντικές τους δυνατότητες να «είναι έτοιμες για πόλεμο ανά πάσα στιγμή».

Η απάντηση δόθηκε μετά από ερώτηση του αντιπροέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του İYİ Parti, Τουρχάν Τσομέζ, σχετικά με την επιχειρησιακή αξιοποίηση των S-400 που η Τουρκία προμηθεύτηκε από τη Ρωσία.

Το ερώτημα για την ενσωμάτωση των S-400

Ο Τσομέζ ζήτησε να πληροφορηθεί εάν τα S-400 έχουν ενσωματωθεί στο υφιστάμενο δίκτυο ραντάρ, έγκαιρης προειδοποίησης, διοίκησης και ελέγχου και αεράμυνας της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Στην απάντησή του, ο Γκιουλέρ ανέφερε ότι οι τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις αναπτύσσουν τα συστήματα και τα όπλα που προμηθεύονται τόσο από εγχώριες όσο και από ξένες πηγές, αξιοποιώντας την εμπειρία που αποκτάται στο πεδίο.

Όπως ανέφερε, οι δυνατότητες αυτές περιλαμβάνουν την αεράμυνα και τα μαχητικά αεροσκάφη, ενώ ενισχύονται παράλληλα με προϊόντα της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας.

Ο Τούρκος υπουργός δεν ανακοίνωσε κάποια συγκεκριμένη νέα απόφαση για την επιχειρησιακή κατάσταση των S-400. Αντίθετα, σημείωσε ότι το υπουργείο Άμυνας προχωρά στις απαραίτητες αξιολογήσεις σύμφωνα με τα «εθνικά δικαιώματα και συμφέροντα» της Τουρκίας.

«Θα ενημερωθεί το κοινό όταν υπάρξουν εξελίξεις»

Ο Γκιουλέρ ανέφερε ότι, όταν υπάρξουν συγκεκριμένες εξελίξεις για το ζήτημα, οι επίσημες αρχές θα ενημερώσουν εγκαίρως την κοινή γνώμη.

Στην ίδια κοινοβουλευτική διαδικασία, ο υπουργός Άμυνας απάντησε και σε ερώτηση του Τσομέζ σχετικά με την ισραηλινή επίθεση στην αεροπορική βάση Αμπού Αλ Ντουχούρ στη Συρία.

Σύμφωνα με την απάντηση που επικαλείται η Hürriyet, ο Γκιουλέρ δήλωσε ότι δεν υπήρχε τουρκική στρατιωτική αντιπροσωπεία στη βάση πριν ή κατά τη διάρκεια της ισραηλινής επίθεσης.

iefimerida.gr