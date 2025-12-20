Μηνύματα προς Ελλάδα, Ισραήλ και Κυπριακή Δημοκρατία έστειλε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, δηλώνοντας ότι η μεταξύ τους συνεργασία «δεν συνιστά απειλή» για την Τουρκία, αλλά προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι η Άγκυρα «κάνει τις απαραίτητες ενέργειες» σε περίπτωση στρατιωτικών κινήσεων στο Αιγαίο.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στην Άγκυρα, ο Γκιουλέρ υποστήριξε ότι η Τουρκία, όπως και άλλες χώρες, υπογράφει αμυντικές συμφωνίες «χωρίς να στρέφονται κατά τρίτων», ενώ αναφέρθηκε σε πληροφορίες για ενδεχόμενη εγκατάσταση ισραηλινών συστημάτων αεράμυνας σε νησιά με μη στρατιωτικό καθεστώς.

«Πρόκειται για “νησιά μη στρατιωτικού καθεστώτος”, που νομικά δεν πρέπει να οπλοποιούνται. Για το ζήτημα αυτό κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες. Να μην ενθουσιάζονται υπερβολικά», είπε χαρακτηριστικά.

«Μόνη λύση στην Κύπρο τα ‘δύο κράτη’»

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν ο Τούρκος υπουργός στο Κυπριακό, επαναλαμβάνοντας ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα δικαιώματα της «τδβκ».

«Ο μόνος δρόμος για μια δίκαιη, μόνιμη και βιώσιμη λύση στο νησί είναι η αναγνώριση του ισότιμου, κυρίαρχου και ισότιμου διεθνούς καθεστώτος των Τουρκοκυπρίων σε μια λύση ‘δύο κρατών’», δήλωσε, κατηγορώντας την «Ελληνοκυπριακή διοίκηση της νότιας Κύπρου» ότι με τις στρατιωτικές συνεργασίες της «κλιμακώνει την ένταση».

Επίθεση στην ελληνική αμυντική πολιτική

Ο Τούρκος υπουργός άσκησε σκληρή κριτική στην ελληνική αμυντική πολιτική, κάνοντας λόγο για σοβαρά προβλήματα στελέχωσης στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Αναφερόμενος στον Έλληνα υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια, σχολίασε ειρωνικά το σχέδιο με ορίζοντα το 2030 και τις συζητήσεις για στράτευση γυναικών, λέγοντας ότι «σχεδόν κανείς δεν υποβάλλει αίτηση» στις ελληνικές χερσαίες και ναυτικές δυνάμεις. Επικαλέστηκε, μάλιστα, πρόσφατες αντιδράσεις υπαξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας.

«Οι εντάσεις στο Αιγαίο λύνονται με διάλογο»

Ο Γκιουλέρ δήλωσε ότι η Τουρκία δρα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο με βάση τα εθνικά της συμφέροντα και το διεθνές δίκαιο, υποστηρίζοντας ότι οι εντάσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω διαλόγου και αμοιβαίας κατανόησης.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι κάθε μονομερής κίνηση της Ελλάδας «αντιμετωπίζεται με τα απαραίτητα διπλωματικά μέτρα», ενώ κατηγόρησε πολιτικούς κύκλους ότι επιχειρούν να «σπείρουν διχόνοια» μεταξύ των δύο λαών.

Safe, F-16 και F-35

Ο Γκιουλέρ κατηγόρησε την Ελλάδα ότι προσπαθεί να αποκλείσει την Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Ασφάλειας (SAFE), λέγοντας ότι «θα έρθει η στιγμή που θα μας χρειαστούν περισσότερο».

Τέλος, ισχυρίστηκε ότι Ελλάδα και Ισραήλ ασκούν πιέσεις για να μην παραδοθούν στην Τουρκία τα F-16 και F-35, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι τα ζητήματα με τις ΗΠΑ και τις κυρώσεις CAATSA «τελικά θα επιλυθούν».

