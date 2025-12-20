Την Πέμπτη ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν συναντήθηκε με την Μαρία Άνχελα Ολγκίν και το γεγονός καλύφθηκε με μια ανακοίνωση που δεν έλεγε τίποτα. Ότι ο υπουργός συναντήθηκε «με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό».

Δεν ξέρουμε τι λέχθηκε στη συνάντηση παρότι όλοι λέγαμε πως είναι καθοριστική για τη συνέχεια. Την ίδια μέρα, όμως, ο Φιντάν είχε συνέντευξη στο τουρκικό αγγλόγλωσσο κανάλι TRT World, και είπε πολλά για το Κυπριακό. Ουσιαστικά διέψευσε όσους προσδοκούσαν ότι η ανάδειξη του Ερχιουρμάν στα κατεχόμενα σηματοδοτεί αλλαγή της τουρκικής πολιτικής στο Κυπριακό. Επαναλαμβάνοντας ότι «υπάρχουν πραγματικότητες στο νησί» και ότι «η λύση δύο κρατών αυτή τη στιγμή είναι η μόνη ρεαλιστική λύση στο νησί».

Το επανέλαβε αρκετές φορές, για να εμπεδωθεί. «Ποια είναι λοιπόν η εναλλακτική; Αυτή είναι η λύση δύο κρατών. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό και, μετά τη λύση των δύο κρατών, μπορούν να δημιουργήσουν ένα νέο είδος συνεργασίας ή πολιτικής ενότητας». Μάλιστα, χρύσωσε και το χάπι: «Αυτό που πρέπει να κάνουμε επειγόντως είναι να αξιοποιήσουμε τη συγκυρία και να χρησιμοποιήσουμε κάθε ιστορική ευκαιρία για να μετατρέψουμε την Κύπρο σε έναν παράδεισο».

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης από τις Βρυξέλλες, χαρακτήρισε ατυχέστατες τις δηλώσεις Φιντάν και την αναφορά του για «λύση δύο κρατών». Αλλά, στην πραγματικότητα δεν είναι ατυχέστατες, είναι εξωφρενικές. Διότι, ενώ ξεκινά μια νέα προσπάθεια στην οδό των διαπραγματεύσεων, η Άγκυρα δεν κάνει βήμα πίσω, ούτε καν σε επίπεδο φρασεολογίας. Ούτε δείχνει καμιά πρόθεση να ασχοληθεί με την ουσία, την κατοχή δηλαδή, και το έγκλημά της σε βάρος της Κύπρου. Αντίθετα ωραιοποιεί και την πολιτική νομιμοποίησης της παρανομίας της, με το ότι αυτή θα μετατρέψει την Κύπρο σε έναν παράδεισο. Που θα μπορούσε να ήταν παράδεισος χωρίς τη βοήθεια της αλλά την μετέτρεψε σε κόλαση.

Και όλα αυτά ενώ στην ίδια συνέντευξη ομολογεί ότι η Τουρκία έχει πρόβλημα στην Ευρώπη λόγω της Κυπριακής Δημοκρατίας. «Η ελληνοκυπριακή οντότητα αποτελεί ένα μεγάλο εμπόδιο ανάμεσα στην ΕΕ και την Τουρκία». Κι όταν ρωτήθηκε εάν η ανάληψη της Προεδρίας της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί πρόκληση ή ευκαιρία για την Τουρκία έδωσε και το μήνυμα ότι αυτό μπορεί να είναι και μια ευκαιρία. Ίσως για τη λύση του Κυπριακού; «Μπορεί να είναι μια ευκαιρία και για εμάς, γιατί, ξέρετε, τους γνωρίζουμε εδώ και πολύ καιρό. Σε κάθε διεθνή πλατφόρμα μας μπλοκάρουν, όπου κι αν βρουν ευκαιρία, μας μπλοκάρουν».

Δηλαδή, ενώ αισθάνονται το εμπόδιο του άλυτου Κυπριακού στην ευρωπαϊκή πορεία τους, ενώ γνωρίζουν ότι αυτό που ονομάζουν «ελληνοκυπριακή οντότητα» είναι το διεθνώς αναγνωρισμένο κράτος, που λέγεται Κυπριακή Δημοκρατία, και γι΄ αυτό μπορεί να τους μπλοκάρει «σε κάθε διεθνή πλατφόρμα», επιμένουν να πλασάρουν μια διευθέτηση, που δεν αποδέχεται ούτε η Ευρώπη, ούτε τα Ηνωμένα Έθνη, ούτε η «ελληνοκυπριακή οντότητα».

Το γεγονός όμως ότι ο Φιντάν αναγνωρίζει δημοσίως πλέον ότι η Κυπριακή Δημοκρατία «αποτελεί ένα μεγάλο εμπόδιο ανάμεσα στην ΕΕ και την Τουρκία», δείχνει ότι η επιμονή μας σε αυτή την πολιτική και η έντασή της, είναι ο μόνος δρόμος που οφείλουμε να ακολουθήσουμε. Η παραμικρή υποχώρησή μας από αυτή την πολιτική (το έχουμε κάνει άπειρες φορές, ιδίως από όταν άνευ όρων εμείς και η Ελλάδα εγκρίναμε την Τουρκία ως χώρα υπό ένταξη), είναι επιστροφή στην τραγική πολιτική εξημέρωσης του θηρίου μέσα από την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που δοκιμάστηκε επί δεκαετίες και αποδείχθηκε φιάσκο. Ένα φιάσκο που οδήγησε σε ακόμα πιο σκληρές αξιώσεις της Τουρκίας σε βάρος της Κύπρου και της Ελλάδας.

Σήμερα το μήνυμα, που έλαβε και ομολογεί ο Φιντάν για το κυπριακό εμπόδιο, πρέπει να είναι γίνει ακόμα πιο σαφές. Με την ελπίδα ότι η Άγκυρα θα αντιληφθεί ότι το ευρύτερο συμφέρον της είναι η απαλλαγή της από τον βραχνά της Κύπρου με μια αποδεχτή διευθέτηση, που θα ικανοποιεί και την… «ελληνοκυπριακή οντότητα». Η άλλη οδός είναι η παράδοση της Κύπρου στις τουρκικές αγκάλες. Όποιος έχει το δίλημμα ας πάει στο «λευκό παλάτι» του νεοσουλτάνου να παραδοθεί μόνος του.