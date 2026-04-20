Η Λευκωσία δεν αφήνει αναπάντητες τις τουρκικές αιτιάσεις για τις συμμαχίες της Κυπριακής Δημοκρατίας στην περιοχή. Η απάντηση έρχεται σε δύο επίπεδα: μέσα από τη συμμετοχή αραβικών γειτονικών κρατών στο επικείμενο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, και μέσα από τα έργα και ημέρες του Υπουργού Εξωτερικών Κωνσταντίνου Κόμπου.

Τέσσερις στους πέντε έχουν ήδη επιβεβαιώσει

Ενόψει του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα φιλοξενήσει η Λευκωσία, οι ηγέτες της ΕΕ αναμένεται να συναντηθούν με περιφερειακούς ηγέτες. Από τους πέντε προσκεκλημένους, τέσσερις έχουν ήδη επιβεβαιώσει την παρουσία τους.

Αναμένονται ο Πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι, ο Πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν, ο Διάδοχος του θρόνου της Ιορδανίας Πρίγκιπας Χουσεΐν μπιν Αμπντάλα και ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου Τζάσεμ Μοχάμεντ Αλμπουντάιουι. Εκκρεμεί η απάντηση του Προέδρου της Συρίας Αχμάντ αλ-Σάρα.

Βίντεο Κόμπου: «Εργαζόμαστε μαζί για την ειρήνη»

Τη Δευτέρα, ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος ανάρτησε στο Χ βίντεο με συναντήσεις του με ομολόγους και αξιωματούχους κρατών της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, «ως απάντηση σε νέες ανεδαφικές δηλώσεις» της τουρκικής πλευράς.

April 20, 2026

Το βίντεο τιτλοφορείται «Η Κυπριακή Δημοκρατία και οι Άραβες εταίροι της και οι εταίροι της στον Κόλπο, εργαζόμαστε μαζί για την ειρήνη» και περιλαμβάνει συναντήσεις με αξιωματούχους από Αίγυπτο, Ιορδανία, ΗΑΕ, Σαουδική Αραβία, Μπαχρέιν, Ομάν, Λίβανο, Συρία, Παλαιστίνη και Κατάρ, καθώς και με αντιπροσώπους του Αραβικού Συνδέσμου και του ΣΣΚ.

Τι είπε ο Φιντάν στην Αττάλεια

Η διπλή αυτή κίνηση της Λευκωσίας έρχεται ως αντίδραση σε δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο οποίος, απαντώντας σε ερωτήσεις στο Διπλωματικό Φόρουμ Αττάλειας, ισχυρίστηκε ότι Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ δημιούργησαν στρατιωτική συμμαχία εναντίον μουσουλμανικών χωρών της περιοχής.

Ο Φιντάν πρόσθεσε ότι η Τουρκία μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό της, υπάρχουν όμως χώρες στην περιοχή που θεωρεί «πιο αδύναμες» και βλέπουν αυτή τη συμμαχία με ανησυχία.

Ραουνά και Χριστοδουλίδης για τη σύνοδο

Το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποτελεί κορύφωση της Κυπριακής Προεδρίας και την πρώτη φορά που το σύνολο των ηγετών της ΕΕ θα βρεθεί στο νησί. Η υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα Μαριλένα Ραουνά χαρακτήρισε τη σύνοδο «σημαντικό ορόσημο», επισημαίνοντας ότι «σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων, η χρονική συγκυρία και η θεματολογία αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα».

Για τη διευρυμένη συνάντηση ΕΕ–περιφερειακών ηγετών, η κ. Ραουνά τόνισε ότι «δεν έχει συμβολικό χαρακτήρα, αλλά ουσιαστική πολιτική βαρύτητα», καθώς δημιουργεί άμεσο δίαυλο επικοινωνίας για τις κοινές προκλήσεις. «Μέσα από αυτή τη συγκυρία επιβεβαιώνεται στην πράξη ο ρόλος της Κύπρου ως γέφυρας μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής», ανέφερε.

Ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης έχει τοποθετηθεί με σαφήνεια επί του ζητήματος: «Η ΕΕ πρέπει να αναλάβει έναν ενεργό ρόλο στην προσπάθεια τερματισμού της σύγκρουσης. Οι χώρες της περιοχής με τις οποίες είμαστε σε επαφή αναμένουν πρωτοβουλία από την ΕΕ».