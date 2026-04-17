Προσκλήσεις προς τέσσερις περιφερειακούς ηγέτες και ένα επικεφαλής περιφερειακού οργανισμού απηύθυνε η Κύπρος για να παραστούν την ερχόμενη Παρασκευή σε συνάντηση με την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως ανέφερε η υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα, Μαριλένα Ραουνά, στη συνάντηση ηγετών της ΕΕ με περιφερειακούς ηγέτες, που θα πραγματοποιηθεί στο περιθώριο του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, προσκλήθηκαν οι Πρόεδροι της Αιγύπτου, του Λιβάνου και της Συρίας, ο βασιλιάς της Ιορδανίας και ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου.

Ως προς το ποιοι έχουν απαντήσει ότι θα έρθουν η κ. Ραουνά παρέπεμψε στις ανακοινώσεις που θα γίνουν από εβδομάδας.

Η διευρυμένη αυτή συνάντηση, είπε η κ. Ραουνά, «δεν έχει συμβολικό χαρακτήρα, αλλά ουσιαστική πολιτική βαρύτητα, καθώς δημιουργεί έναν άμεσο δίαυλο ανταλλαγής απόψεων για τις κοινές προκλήσεις, αλλά και τις αναδυόμενες ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των περιφερειακών εταίρων».

Η Κύπρια υφυπουργός υπογράμμισε ταυτόχρονα πως «μέσα από αυτή τη συγκυρία επιεβεβαιώνεται στην πράξη ο ρόλος της Κύπρου ως γέφυρας μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής».

Συνεχίζοντας ο κ. Ραουνά υπέδειξε ότι «δεν είναι η πρώτη φορά που η Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με κρίσεις και αντιξοότητες» και «κάθε φορά η Ευρώπη στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, επενδύοντας κάθε φορά σε περισσότερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση».

Προβαίνοντας σε ένα πρώτο απολογισμό της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Μαριλένα Ραουνά τόνισε πως βασική επιδίωξη «από την πρώτη στιγμή ήταν να δώσουμε ουσιαστικό περιεχόμενο στον στόχο για στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και «να συμβάλουμε ως Προεδρία για να μετατρέψουμε τη θεωρία σε πράξη, μέσα από συγκεκριμένες πολιτικές και απτά αποτελέσματα».

Η υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα ανέφερε πως το επόμενο σημαντικό ορόσημο για την Κυπριακή Προεδρία είναι η άτυπη Σύνοδος των 27 ηγετών της ΕΕ που θα φιλοξενηθεί για πρώτη φορά στην Κύπρο στις 23 και 24 Απριλίου. «Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων, η χρονική συγκυρία και η θεματολογία της Συνόδου αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα», ανέφερε η κ. Ραουνά.

Σημείωσε πως «στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθεί το σύνθετο και ταχέως μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον» και «οι ηγέτες θα εξετάσουν τις περιφερειακές εξελίξεις δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη συμβολή της ΕΕ στην αποκλιμάκωση, την ειρήνη και τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας».

Στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα συζητηθούν οι άμεσες επιπτώσεις της κρίσης στις ευρωπαϊκές οικονομίες, ιδίως λόγω των υψηλών τιμών ενέργειας, καθώς και τα εργαλεία που θα διαθέτει η Ένωση για την αντιμετώπιση πιθανών περαιτέρω αρνητικών συνεπειών για πολιτικές και επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της συνάντησης στην Αγία Νάπα την ερχόμενη Πέμπτη η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, θα παρουσιάσει την εργαλειοθήκη αντιμετώπισης των επιπτώσεων από την κρίση.

Ταυτόχρονα θα εξεταστεί η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ετοιμότητας και άμυνας, συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης αξιοποίησης της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής του άρθρου 42(7) στης ΣΕΕ. Επί του θέματος αυτός αναμένεται να γίνει και εκτενής παρέμβαση από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη με αφορμή την περίπτωση της Κύπρου τον περασμένο Μάρτιο.

Την Παρασκευή στη σύνοδο που θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο στη Λευκωσία οι ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034. Όπως ανέφερε η κ. Ραουνά «η ανταλλαγή απόψεων σε επίπεδο ηγετών αναμένεται να δώσει την απαραίτητη πολιτική κατεύθυνση ώστε η Κυπριακή Προεδρία να παρουσιάσει τον Ιούνιο ένα ώριμο διαπραγματευτικό πλαίσιο, συνοδευόμενο από ενδεικτικούς αριθμούς».