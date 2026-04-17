Η αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, η διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και οι επιπτώσεις των εξελίξεων στην καθημερινότητα των πολιτών, με ιδιαίτερη έμφαση στις τιμές της ενέργειας, θα βρεθούν στο επίκεντρο της Άτυπης Συνόδου των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο στις 23 και 24 Απριλίου, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι στην ατζέντα θα περιλαμβάνεται επίσης η συνάντηση των «27» με περιφερειακούς ηγέτες, στο πλαίσιο των επαφών που θα πραγματοποιηθούν στην Κύπρο.

Proud for mu country to be at the helm of the Council of the European Union.



Proud to be hosting in Cyprus on 23 and 24 of April the Informal Meeting of the Heads of State or Government, as well as a meeting of the EU27 with regional leaders.



Εκφράζοντας περηφάνεια που η Κύπρος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο τιμόνι του Συμβουλίου της ΕΕ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι η Ένωση παραμένει φιλόδοξη και ότι το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο θα πρέπει να αντανακλά αυτή τη φιλοδοξία, προσθέτοντας ότι “θα παρέχουμε την πολιτική καθοδήγηση για το πως θα πετύχουμε αυτή τη φιλοδοξία”.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η συνάντηση της ΕΕ με ηγέτες της περιοχής στέλνει σαφές μήνυμα ότι η Μέση Ανατολή και ο Κόλπος αποτελούν τη γειτονιά της Ευρώπης, με την ασφάλειά τους να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη.

Τόνισε ακόμη ότι οι εταίροι στηρίζουν ο ένας τον άλλον σε δύσκολες στιγμές και ότι τώρα είναι η στιγμή για αποφασιστικά βήματα προς περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων της ΕΕ με τη Μέση Ανατολή και τον Κόλπο.

“Ισχυρότεροι Μαζί. Για μια Αυτόνομη Ένωση, Ανοικτή στον Κόσμο”, κατέληξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΥΠΕ