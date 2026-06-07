Ρωσικό drone έπληξε εγκατάσταση αποθήκευσης χρησιμοποιημένου πυρηνικού καυσίμου κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο Τσερνόμπιλ της Ουκρανίας, δήλωσαν σήμερα Ουκρανοί αξιωματούχοι προσθέτοντας ότι τα επίπεδα ραδιενέργειας στην περιοχή παραμένουν σταθερά.

Σε ξεχωριστές τους ανακοινώσεις ο ουκρανικός στρατός και η υπηρεσία ατομικής ενέργειας της χώρας επεσήμαναν ότι ένα κτίριο στο οποίο βρίσκονται δεξαμενές έχει καταστραφεί εν μέρει, αλλά εξήγησαν ότι τη στιγμή της επίθεσης δεν βρισκόταν εκεί αποθηκευμένο χρησιμοποιημένο πυρηνικό καύσιμο.

Η πυρκαγιά που ξέσπασε από την επίθεση έχει κατασβεστεί, ενώ δεν υπάρχουν θύματα.

❗️Russia continues to blatantly violate international law and create unprecedented threats to nuclear and radiation safety in Europe.



❗️Overnight, a Russian drone struck the container reception building of Energoatom's Centralized Spent Fuel Storage Facility in Kyiv region. The… pic.twitter.com/e0k26CKjSC — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 7, 2026

Η Ρωσία δεν έχει σχολιάσει την επίθεση εναντίον της εγκατάστασης αυτής, η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 15 χιλιομέτρων από το πυρηνικό εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που οι ρωσικές δυνάμεις θέτουν σε κίνδυνο τις ουκρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις», κατήγγειλε στο Χ ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα. «Ο πυρηνικός εκβιασμός της Ρωσίας και οι απειλές της για την πυρηνική ασφάλεια είναι συστημικοί, σκόπιμοι και απαράδεκτοι», πρόσθεσε.

Από τη μεριά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε σε δική του ανάρτηση την επίθεση ως εξαιρετικά αχρεία.

Today, the Russians again struck the special territory around the Chornobyl Nuclear Power Plant. A “shahed” hit one of the buildings of the Centralized Spent Fuel Storage Facility. An extremely critical infrastructure facility – and an extremely vile Russian strike. The Ministry… pic.twitter.com/94I0YncYpD — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 7, 2026

Από την πλευρά του ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ- ΙΑΕΑ) ανακοίνωσε ότι ενημερώθηκε από τις ουκρανικές αρχές για το περιστατικό, προσθέτοντας ότι το πλήγμα προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο κτίριο αποθήκευσης της εγκατάστασης ενώ από το ωστικό κύμα επηρεάστηκαν και άλλα γειτονικά κτίρια.

Τα επίπεδα ραδιενέργειας στην περιοχή παραμένουν εντός των ορίων, επεσήμανε η ΙΑΕΑ, επικαλούμενη πληροφορίες από την Ουκρανία, και σημείωσε ότι σύντομα ομάδα της θα επισκεφθεί την εγκατάσταση για να αποτιμήσει τις ζημιές.

Τον Φεβρουάριο του 2025 ρωσική επίθεση με drone προκάλεσε ζημιές στην αψίδα που έχει τοποθετηθεί πάνω από τον κατεστραμμένο αντιδραστήρα του Τσερνόμπιλ. Η Ρωσία αρνήθηκε ότι ευθύνεται για το περιστατικό.