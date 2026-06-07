Πραγματοποιήθηκε σήμερα η συνεδρία της διευρυμένης Κεντρικής Επιτροπής του Κινήματος Οικολόγων παρουσία των υποψηφίων που συμμετείχαν στις βουλευτικές εκλογές με σκοπό την αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος.

Με τη λήξη της συνεδρίας αποφασίστηκαν τα ακόλουθα: