Επτά συνολικά ασκήσεις της Πολιτικής Αμυνας πραγματοποιήθηκαν σήμερα, Κυριακή, σε τρεις επαρχίες της ελεύθερης Κύπρου, Λάρνακα, Αμμόχωστο και Πάφο, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, δήλωσε ο Παναγιώτης Λιασίδης, εκπρόσωπος Τύπου της Δύναμης.

Πρόσθεσε ότι «σήμερα ήταν προγραμματισμένες και διεξήχθησαν επτά συνολικά ασκήσεις σε τρεις επαρχίες της ελεύθερης Κύπρου, στο Αυγόρου της επαρχίας Αμμοχώστου, στην Ορά της επαρχίας Λάρνακας και στην Αργάκα της επαρχίας Πάφου». Επίσης, σημείωσε, την Τετάρτη 10 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί άσκηση της Πολιτικής Αμυνας στον Καλοπαναγιώτη της επαρχίας Λευκωσίας και στην Κοινότητα Φοινί της επαρχίας Λεμεσού.

Στόχος των ασκήσεων, συνέχισε ,«είναι να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει όταν έχουμε εκκενώσεις σε διαφορετικές επαρχίες».

Όπως είπε ο κ. Λιασίδης, σήμερα «χρησιμοποιήθηκε το σύστημα CY-Alert από το οποίο στάλθηκε μήνυμα στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων των Κοινοτήτων στις οποίες διενεργείτο η άσκηση». Στο μήνυμα αναγραφόταν πως υπάρχει περιστατικό σε συγκεκριμένη περιοχή, ζητώντας από τους κατοίκους να προετοιμαστούν για εκκένωση και να ακολουθούν τις οδηγίες του Αντιδημάρχου, της Αστυνομίας και της Πολιτικής Αμυνας.

Εξήγησε πως στο δεύτερο μήνυμα που στάλθηκε από το σύστημα «αναφερόταν άμεση απομάκρυνση λόγω πυρκαγιάς, ανέφερε το χώρο συγκέντρωσης και τον χώρο φιλοξενίας και συστάσεις προς τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες της Αστυνομίας και της Πολιτικής Αμυνας». Ακόμα, «στο μήνυμα αναφερόταν πως οι δρόμοι θα πρέπει να μείνουν ανοικτοί για να χρησιμοποιούνται από τα οχήματα των αρμοδίων Υπηρεσιών του Κράτους».

Όπως ανέφερε ο κ. Λιασίδης «πριν τις 2 το μεσημέρι στάλθηκε ακόμα ένα μήνυμα στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων των συγκεκριμένων περιοχών, με το οποίο ενημερώνει πως η άσκηση έληξε, ο κίνδυνος έχει ξεπεραστεί, υπάρχει ασφάλεια και οι πολίτες μπορούν να επιστρέψουν πίσω στα σπίτια τους».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο Παναγιώτης Λιασίδης είπε πως «στα περιστατικά υπήρξε πάρα πολύ καλή οργάνωση και συντονισμός από τον Διοικητή της Πολιτικής Αμυνας στο Κέντρο Ελέγχου που υπάρχει στη Λευκωσία».

Ταυτόχρονα υπενθύμισε στο κοινό «τις ανακοινώσεις και τα φιλμάκια που υπάρχουν στο gov.cy, στην ιστοσελίδα Cy-alert ενώ υπάρχει και τεχνική υποστήριξη από το τηλέφωνο 1450 προκειμένου οι πολίτες να κάνουν τις απαραίτητες ρυθμίσεις στο κινητό τους τηλέφωνο για να λαμβάνουν τις δοκιμαστικές ειδοποιήσεις από την Πολιτική Αμυνα. Σε περίπτωση που οι πολίτες δεν προβούν στην συγκεκριμένη ενέργεια, τότε δεν θα μπορούν να λαμβάνουν τις δοκιμαστικές μας ειδοποιήσεις», διευκρίνισε.

Ερωτηθείς από το ΚΥΠΕ για τις σημερινές ασκήσεις στις τρεις Κοινότητες των επαρχιών Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου, ο κ. Λιασίδης απάντησε πως «σε κάθε επαρχία στήθηκε Κέντρο Συντονισμού στο οποίο υπάρχουν πρόσωπα από όλες τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες, δηλαδή Αστυνομία, Πολιτική Αμυνα, Τμήμα Δασών, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Υπηρεσία Ασθενοφόρων και οι εθελοντές της Πολιτικής Αμυνας».

Εκεί, εξήγησε, γίνεται συντονισμός, όπως θα γίνει σε ένα πραγματικό επεισόδιο και δόθηκαν οδηγίες για εκκένωση και τον χώρο φιλοξενίας στον οποίο οι κάτοικοι θα φιλοξενηθούν για κάποιες ώρες μέχρις ότου ολοκληρωθεί το επεισόδιο.

Στον συγκεκριμένο χώρο, συνέχισε, «υπάρχουν κρεβάτια, μέλη του Ερυθρού Σταυρού μεταβαίνουν για βοήθεια, υπάρχει και σταθμός Πρώτων Βοηθειών, ενώ θα δοθεί στους κατοίκους φαγητό, νερό και οτιδήποτε χρειαστούν για ολιγόωρη παραμονή».

Εξήγησε ακόμα ότι «στα σχέδια της Πολιτικής Αμυνας, υπάρχουν χώροι φιλοξενίας στα οποία θα μεταβούν οι κάτοικοι των περιοχών που εκκενώνονται και ανάλογα με τη φορά του ανέμου θα δοθούν οδηγίες για το δρομολόγιο διαφυγής και τον χώρο συγκέντρωσης τους». Εκεί, πρόσθεσε, «γίνεται καταγραφή κατοίκων, ενώ σε περίπτωση που υπάρχουν ηλικιωμένοι, κλινήρεις και ΑμεΑ θα χρησιμοποιηθούν όποια μέσα έχουν οι εμπλεκόμενες Υπηρεσίες για να μεταφερθούν τα συγκεκριμένα πρόσωπα με ασφάλεια στο χώρο φιλοξενίας».

Ο Εκπρόσωπος Τύπου της Πολιτικής Αμυνας δήλωσε, τέλος, πως «η άσκηση ήταν επιτυχής, τα αποτελέσματα αξιολογούνται και σίγουρα θα ληφθούν μέτρα βελτίωσης οπουδήποτε χρειάζεται».

ΚΥΠΕ