Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανέβασε βίντεο με δοκιμή πυρηνικού όπλου.

Το βίντεο που ανάρτησε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας στα σόσιαλ ξεκινά με εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από πολεμικά πλοία και συνεχίζει με βαλλιστικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς από σιλό.

Кадры проведения учений ядерных сил.



Видео: Минобороны России/ТАСС pic.twitter.com/f6BMJ2P5Ht May 21, 2026

Πούτιν: Θα είναι το μέτρο έσχατης λύσης



Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος παρακολούθησε τις στρατιωτικές πυρηνικές ασκήσεις που πραγματοποίησαν σήμερα η Ρωσία και η Λευκορωσία, δήλωσε ότι η χρήση πυρηνικών όπλων αποτελεί μέτρο «έσχατης λύσης».

Σε δηλώσεις του τόνισε ότι τα συγκεκριμένα όπλα «πρέπει να λειτουργούν ως εγγύηση της ρωσικής και της λευκορωσικής κυριαρχίας».

