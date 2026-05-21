Η ψήφος στο VOLT είναι ψήφος ”πολιτικού εκσυγχρονισμού και θεσμικού ελέγχου” και το κόμμα ήρθε για να καταστεί η πολιτική στέγη του ορθολογισμού, δήλωσαν το βράδυ της Πέμπτης οι Συμπρόεδροι του VOLT Πάνος Παρράς και Ανδρομάχη Σοφοκλέους στην τελική εκδήλωση πριν από τις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής.

Οι δηλώσεις έγιναν σε πάρτι στο επιτελείο του κόμματος στη Λευκωσία με το οποίο το VOLT ολοκλήρωσε την προεκλογική του εκστρατεία.

Στην εκδήλωση παρέστησαν οι υποψήφιοι βουλευτές και υποστηρικτές του κόμματος.

Καλωσορίζοντας τον κόσμο ο Συμπρόεδρος του VOLT Πάνος Παρράς, σημείωσε ότι μια μακρά και δύσκολη προεκλογική περίοδος έφτασε στο τέλος της.

«Σε αυτή τη δύσκολη προεκλογική περίοδο παραθέσαμε τις προτάσεις μας, τις θέσεις μας με αυτοπεποίθηση, με τεκμηρίωση και είμαστε σίγουροι ότι ο κόσμος, οι πολίτες, οι ψηφοφόροι θα μας εμπιστευτούν», είπε.

Η ψήφος στο VOLT, είπε, «δεν είναι συμβολική, δεν είναι ψήφος διαμαρτυρίας, είναι ψήφος πολιτικού εκσυγχρονισμού και θεσμικού ελέγχου».

«Τώρα είναι η ώρα η δική σας», είπε η Συμπρόεδρος του VOLT, Ανδρομάχη Σοφοκλέους, απευθυνόμενη στους παρευρισκόμενους.

Σημείωσε ότι το VOLT αποτελείται από άτομα που ήρθαν κοντά «γιατί επιλέξαμε να μην μείνουμε αμέτοχοι σε μια πορεία της χώρας η οποία, κατά γενική ομολογία, δεν ικανοποιεί κανένα». «Και αυτή τη στιγμή, πάμε την Κυριακή, 24 Μαΐου, με τη δική σας ψήφο να βάλουμε τούτη τη φωνή στη Βουλή», πρόσθεσε.

«Ήρθαμε για να γίνουμε η πολιτική στέγη του ορθολογισμού, ήρθαμε για να καταθέσουμε μια νέα, σύγχρονη, προοδευτική και πάνω απ’ όλα ευρωπαϊκή πολιτική πρόταση και με τη δική σας ψήφο την Κυριακή θα είμαστε στη Βουλή, και από κει και πέρα ο δρόμος μόνο ανοιχτός θα είναι για να μετουσιώσουμε το όραμα και το πλάνο μας σε πράξεις», είπε η κ. Σοφοκλέους.

Οι δύο Συμπρόεδροι ευχαρίστησαν τους υποψηφίους του κόμματος και τον κόσμο για την στήριξή του.

