Το ακορντεόν του 19χρονου Πολωνού Μίχαου Στόχελ χάρισε στην Πολωνία τη νίκη στον 22ο διαγωνισμό Eurovision Young Musicians, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο επιβλητικό Θέατρο Όπερας του Ερεβάν στην Αρμενία.

Ο νεαρός μουσικός έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος ακορντεονίστας που κατακτά το βραβείο στον θεσμό, ερμηνεύοντας το τρίτο μέρος του «Concerto Classico» του Μικόλαϊ Μαϊκουσιάκ. Η Πολωνία έφτασε έτσι στην τέταρτη νίκη της στον διαγωνισμό.

Τη δεύτερη θέση κατέκτησε η Λετονή μαριμπίστρια Σόνια Μισίνια με το δεύτερο μέρος του «Marimba Concerto, Op. 12» του Εμανουέλ Σεζουρνέ, ενώ τρίτη αναδείχθηκε η Αρμένια φλαουτίστα Έλεν Βιραμπιάν, η οποία ερμήνευσε τη μεταγραφή για φλάουτο του Κοντσέρτου για Βιολί του Αράμ Χατσατουριάν.

Η βραδιά στο Ερεβάν επιβεβαίωσε το υψηλό επίπεδο του θεσμού, ο οποίος αποτελεί την «κλασική» εκδοχή της Eurovision. Έντεκα νέοι σολίστ από όλη την Ευρώπη ανέβηκαν στη σκηνή συνοδευόμενοι από την Εθνική Φιλαρμονική Ορχήστρα της Αρμενίας υπό τη διεύθυνση του Εντουάρντ Τοπτσιαν, διεκδικώντας τον τίτλο μέσα από απαιτητικά έργα του κλασικού ρεπερτορίου.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η εμφάνιση του νικητή από την Πολωνία. Ο ήχος του μπαγιάν – της συναυλιακής εκδοχής του ακορντεόν – ξεχώρισε αμέσως από τις υπόλοιπες συμμετοχές, προσφέροντας μια διαφορετική χροιά σε σχέση με τα συνηθισμένα όργανα που πρωταγωνιστούν στον διαγωνισμό. Η δεξιοτεχνία, η σκηνική παρουσία και η μουσική ωριμότητα του Στόχελ κέρδισαν κοινό και κριτική επιτροπή.

Σημαντική ήταν όμως και η κυπριακή παρουσία. Ο 18χρονος Ιάκωβος Κεδαρίτης, από τη Σαλαμιού της Πάφου, εκπροσώπησε την Κύπρο στο κλαρινέτο ερμηνεύοντας το τρίτο μέρος από το «Κοντσέρτο για Κλαρινέτο αρ. 1 σε φα ελάσσονα, έργο 73» του Καρλ Μαρία φον Βέμπερ. Ο νεαρός μουσικός, ο οποίος υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία στη ΣΜΕΦ, στάθηκε με αυτοπεποίθηση απέναντι σε έναν εξαιρετικά απαιτητικό ανταγωνισμό και απέσπασε ιδιαίτερα θετικά σχόλια για την τεχνική του αρτιότητα και τη μουσικότητά του.

Ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσμα, η κυπριακή συμμετοχή θεωρείται απόλυτα επιτυχημένη, δικαιώνοντας την απόφαση του ΡΙΚ να επαναφέρει τη χώρα στον διαγωνισμό ύστερα από δεκαέξι χρόνια απουσίας. Η Κύπρος είχε τελευταία φορά συμμετάσχει το 2010 και η επιστροφή της στο Ερεβάν σηματοδότησε μια νέα προσπάθεια παρουσίας των νεαρών Κύπριων κλασικών μουσικών σε ένα σημαντικό ευρωπαϊκό βήμα.

Ο φετινός διαγωνισμός φιλοξενήθηκε για πρώτη φορά στην Αρμενία, με παρουσιαστές τους Χάμλετ Αρακελιάν και Χρατσούχι Ουμαζιάν. Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε και το καλλιτεχνικό διάλειμμα «A Second, That’s 40 Minutes», ένα πολυθέαμα που συνδύασε συμφωνική μουσική, μπαλέτο, ακροβατικά και οπτικά εφέ, βασισμένο σε εμβληματικά έργα του Αράμ Χατσατουριάν, του σημαντικότερου ίσως Αρμένιου συνθέτη του 20ού αιώνα.

Τους διαγωνιζόμενους αξιολόγησε διεθνής επιτροπή αποτελούμενη από τον μαέστρο Ζουλιέν Σαλεμκούρ, τον φλαουτίστα Εντουάρντ Μπελμάρ, τον μαέστρο και εξάρχοντα της Συμφωνικής Ορχήστρας του Λονδίνου Ρόμαν Σίμοβιτς και τον διακεκριμένο Αρμένιο τσελίστα Ναρέκ Χαχναζαριάν. Τα κριτήρια αφορούσαν την τεχνική αρτιότητα, την ποιότητα του ήχου, τη μουσικότητα, την ερμηνεία και την επικοινωνία με το κοινό.

Για την Κύπρο, ωστόσο, το μεγαλύτερο κέρδος ίσως να ήταν η ίδια η παρουσία του Ιάκωβου Κεδαρίτη στη σκηνή του Ερεβάν. Η εμφάνισή του επιβεβαίωσε ότι η νέα γενιά Κύπριων μουσικών διαθέτει το ταλέντο και το επίπεδο για να σταθεί ισάξια δίπλα στους καλύτερους νέους ερμηνευτές της Ευρώπης, στέλνοντας ένα αισιόδοξο μήνυμα για το μέλλον της κλασικής μουσικής στην Κύπρο.