Η Λεμεσός διαχρονικά αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της κυπριακής οικονομίας, με ολοένα και αυξανόμενη συνεισφορά στο ΑΕΠ της χώρας. Το επιχειρηματικό της οικοσύστημα, η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων της και η ικανότητα της να προσαρμόζεται στις νέες οικονομικές συνθήκες την έχουν καταστήσει σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την καινοτομία. Παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα, η πόλη εξακολουθεί να διατηρεί τον ρόλο της ως βασικός οικονομικός πυλώνας και να αποτελεί κινητήριο δύναμη για την οικονομική πρόοδο ολόκληρης της χώρας. Η δυναμική της Λεμεσού δεν είναι αποτέλεσμα συγκυριών. Είναι το αποτέλεσμα μιας μακράς παράδοσης επιχειρηματικότητας, εμπορίου και διεθνών συνεργασιών. Η πόλη φιλοξενεί το μεγαλύτερο ναυτιλιακό κέντρο της Κύπρου και συγκαταλέγεται μεταξύ των σημαντικότερων ναυτιλιακών κόμβων της Ανατολικής Μεσογείου. Η δυναμική αυτή επιβεβαιώθηκε και πρόσφατα μέσω της φιλοξενίας της Ευρωπαϊκής Ημέρας για τη Θάλασσα (European Maritime Day), μιας κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης για τις θαλάσσιες πολιτικές και τη βιώσιμη γαλάζια ανάπτυξη. Η επιτυχής διοργάνωση ανέδειξε τη Λεμεσό ως σημείο συνάντησης θεσμών, επιχειρήσεων, ερευνητικών οργανισμών και φορέων χάραξης πολιτικής από ολόκληρη την Ευρώπη, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στις εξελίξεις που διαμορφώνουν το μέλλον της ευρωπαϊκής ναυτιλίας και της γαλάζιας οικονομίας. Παράλληλα, κατέδειξε την ικανότητα της πόλης να φιλοξενεί διεθνείς διοργανώσεις υψηλού επιπέδου, ενισχύοντας περαιτέρω το κύρος και την εξωστρέφειά της. Παράλληλα, η Λεμεσός, φιλοξενεί με επιτυχία και σημαντικές διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, όπως πολύ πρόσφατα το διεθνές μίτινγκ στίβου, αναδεικνύοντας τον πολυδιάστατο ρόλο της ως σύγχρονης ευρωπαϊκής πόλης με δυναμική παρουσία σε διαφορετικούς τομείς. Αξιοσημείωτη ήταν και η φιλοξενία του FIBA EuroBasket 2025, μίας από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις καλαθοσφαίρισης στην Ευρώπη.

Η Λεμεσός έχει πλέον εδραιωθεί ως ένα σημαντικό επιχειρηματικό κέντρο. Πέραν των παραδοσιακών τομέων, όπως οι υπηρεσίες, το εμπόριο και οι κατασκευές, αναπτύσσονται δυναμικά νέοι κλάδοι που σχετίζονται με την τεχνολογία, την καινοτομία, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Η παρουσία διεθνών εταιρειών τεχνολογίας, η δημιουργία σύγχρονων επιχειρηματικών χώρων και η συνεργασία με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα δημιουργούν ένα περιβάλλον που ευνοεί την παραγωγή γνώσης και την ανάπτυξη νέων ιδεών. Πρόσφατα, η Λεμεσός, μέσω του Doers Summit, ενίσχυσε περαιτέρω τη δυναμική του οικοσυστήματος νεοφυούς επιχειρηματικότητας, καθώς και την κουλτούρα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στην πόλη. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι η Λεμεσός παραμένει ελκυστικός προορισμός για ξένες επενδύσεις, με τους επενδυτές να αναγνωρίζουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της πόλης.

Ωστόσο, η επιτυχία της Λεμεσού δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Η πόλη βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με σημαντικές προκλήσεις που επηρεάζουν τόσο την ανταγωνιστικότητά της όσο και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της. Το κυκλοφοριακό πρόβλημα έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι τοπικές αρχές και η Πολιτεία. Η εκπόνηση/αναθεώρηση του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αναπτυξιακές διαδικασίες που βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη για την πόλη και την ευρύτερη επαρχία. Σε μια περίοδο κατά την οποία η Λεμεσός αντιμετωπίζει αυξημένες πιέσεις από την πληθυσμιακή ανάπτυξη, το κυκλοφοριακό, τις στεγαστικές ανάγκες και τις απαιτήσεις της πράσινης μετάβασης, το νέο Τοπικό Σχέδιο καλείται να διαμορφώσει ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο πλαίσιο χωρικής ανάπτυξης για τις επόμενες δεκαετίες. Εξίσου σημαντικό είναι το ζήτημα της στέγασης. Η αύξηση των τιμών ακινήτων και ενοικίων δημιουργεί δυσκολίες για εργαζομένους, νέους επαγγελματίες και οικογένειες. Παράλληλα, πολλές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δυσχέρειες στην προσέλκυση και διατήρηση προσωπικού, καθώς το κόστος διαβίωσης επηρεάζει τις αποφάσεις των εργαζομένων. Η αναπτυξιακή πορεία της Λεμεσού συνδέεται πλέον άρρηκτα με τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Η συμμετοχή της πόλης στην ευρωπαϊκή αποστολή για τις 100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις μέχρι το 2030 δεν αποτελεί απλώς μια τιμητική διάκριση, αλλά μια στρατηγική επιλογή που επηρεάζει το μέλλον της οικονομίας και της κοινωνίας. Η Λεμεσός προχωρεί στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου που περιλαμβάνει δεκάδες δράσεις και έργα στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, της αστικής κινητικότητας, των υποδομών και της πράσινης ανάπτυξης. Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση και ενίσχυση της αναπτυξιακής πορείας της Λεμεσού διαδραματίζει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού (ΕΒΕΛ). Ως θεσμικός εκπρόσωπος της επιχειρηματικής κοινότητας, το ΕΒΕΛ συμβάλλει ενεργά στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας και της καινοτομίας των επιχειρήσεων της πόλης. Παράλληλα, παρεμβαίνει ουσιαστικά σε ζητήματα στρατηγικού σχεδιασμού και αναπτυξιακής πολιτικής, καταθέτοντας προτάσεις και θέσεις προς την Πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς, με στόχο τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την ενίσχυση των υποδομών και την αντιμετώπιση κρίσιμων προκλήσεων, όπως το κυκλοφοριακό.

* Γραμματέας – Διευθύντρια ΕΒΕ Λεμεσού