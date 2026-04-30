Με σαφείς αιχμές που παραπέμπουν στην Κυπριακή Δημοκρατία, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν είπε, σε δηλώσεις του στη Βιέννη, ότι «μια χώρα με πληθυσμό κάτω του ενός εκατομμυρίου» μπορεί να εμποδίζει μια μεγάλη στρατηγική προοπτική για την Ευρώπη.

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων “Αναντολού”, μιλώντας σε κοινή συνέντευξη Τύπου με την Αυστριακή ομόλογό του, Μπεάτε Μάινλ-Ράισινγκερ, ο κ. Φιντάν ανέφερε ότι όταν η Ευρώπη και η Τουρκία έρχονται μαζί, προκύπτει ένας πληθυσμός 500 εκατομμυρίων και ότι αυτός ο πληθυσμός έχει πολλούς τομείς στους οποίους μπορεί να συνεργαστεί.

«Ενώ θα μπορούσε να επιτευχθούν κοινά παραδοτέα σε όλους αυτούς τους τομείς με έναν πληθυσμό 500 εκατομμυρίων, μια χώρα με λιγότερο από 1 εκατομμύριο πληθυσμό μπορεί σε μεγάλο βαθμό να το εμποδίζει αυτό και κανείς να μην μπορεί να πει τίποτα”.

Ανέφερε πως αυτό δημιουργεί “αδιέξοδο” και πως “αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να επιλύσει η ίδια η Ευρώπη στο εσωτερικό της”.

Ο κ. Φιντάν επανέφερε με έντονο τρόπο το θέμα της ευρωπαϊκής προοπτικής της Τουρκίας, κατηγορώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση για έλλειψη πολιτικής βούλησης.

Όπως υποστήριξε, η Άγκυρα δεν ζητεί ένταξη χωρίς όρους, αλλά –κατά τον ίδιο– το πρόβλημα έγκειται στο ότι η ΕΕ δεν δηλώνει ξεκάθαρα πως θα αποδεχθεί την Τουρκία ως μέλος εφόσον πληροί τα κριτήρια.

«Δεν υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση πολιτική βούληση που να υπαγορεύει πως όταν η Τουρκία καλύψει τις προϋποθέσεις, θα γίνει μέλος», ανέφερε.

Έθεσε το ερώτημα «τι άλλο περιμένει η Ευρωπαϊκή Ένωση;», επικαλούμενος τον ρόλο της Τουρκίας σε κρίσιμα γεωπολιτικά μέτωπα.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ σημείωσε ότι ο όγκος εμπορίου Τουρκίας–ΕΕ προσεγγίζει τα 250 δισ. δολάρια, εκτιμώντας ότι με την αναβάθμιση της Τελωνειακής Ένωσης μπορεί να φτάσει τα 500 δισ. δολάρια.

Υπογράμμισε ότι, παρά τις δυσκολίες σε θεσμικό επίπεδο, οι διμερείς σχέσεις της Τουρκίας με τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη παραμένουν ισχυρές σε τομείς όπως ⁠άμυνα, ⁠ασφάλεια, οικονομία και ενέργεια.

Ο Φιντάν αναφέρθηκε και στις εξελίξεις μεταξύ Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, επισημαίνοντας ότι η Άγκυρα στηρίζει τη διαπραγματευτική διαδικασία και θεωρεί κρίσιμη την παράταση της εκεχειρίας.

Εκτίμησε ότι η επίλυση των διαφορών μέσα σε δύο εβδομάδες «μπορεί να μην είναι εφικτή» και ότι θα απαιτηθούν πρόσθετες παρατάσεις.

Πρόσθεσε ότι οι επόμενες ημέρες είναι κρίσιμες, ιδίως σε ό,τι αφορά την παγίωση της εκεχειρίας, ⁠τη βούληση των πλευρών για ειρήνη και ⁠το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Εξέφρασε, επίσης, εμπιστοσύνη στον ρόλο του Πακιστάν ως διαμεσολαβητή, σημειώνοντας ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει τη διαδικασία.

Ο κ. Φιντάν είπε, ακόμη, ότι η Τουρκία εξελίσσεται σε ενεργειακό κόμβο, με σημαντικές υποδομές και δυνατότητες που, όπως ανέφερε, μπορούν να αξιοποιηθούν περισσότερο για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.

«Υπάρχει τεράστιο δυναμικό συνεργασίας. Το μόνο που μένει είναι να καθίσουμε, να συμφωνήσουμε και να προχωρήσουμε στην εφαρμογή», κατέληξε.

ΚΥΠΕ