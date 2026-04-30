Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ στην περιοχή είναι πολύ εύθραυστη και τούτο δημιουργεί συνθήκες για παράτυπη μετανάστευση. Όλοι παρακολουθήσαμε στο παρελθόν μεγάλα κύματα παράτυπων μεταναστών να φθάνουν στο νησί διά θαλάσσης αλλά και από τα κατεχόμενα.

ΓΙ’ αυτό και το μεταναστευτικό απασχόλησε τη δημόσια σφαίρα. Για να είμαστε σωστοί, το κράτος σήκωσε για χρόνια ένα φορτίο, το οποίο κλήθηκε να το διαχειριστεί.

ΣΩΣΤΑ, επίσης, αναφέρεται πως από τη στιγμή κατά την οποία η κατάσταση στην περιοχή είναι έκρυθμη, σημειώνονται πολεμικές συγκρούσεις, θα πρέπει να αναμένονται μεταναστευτικές ροές. Και προφανώς η Κύπρος δεν είναι η μόνη χώρα, η οποία αντιμετωπίζει αυτό το ζήτημα.

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ Δημοκρατία, καλείται να διαχειριστεί ένα ζήτημα για το οποίο δεν ευθύνεται. Προκαλείται από εξωγενείς παράγοντες, από τις πολεμικές συγκρούσεις στην περιοχή μας. Αλλά, ανεξαρτήτως τούτου, σε αυτό που κρίνεται η κυβέρνηση, είναι στην αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης.

ΠΟΙΟ το αποτέλεσμα της διαχείρισης που γίνεται; Ο Υφυπουργός Μετανάστευσης, Νικόλας Ιωαννίδης, έχει πρόσφατα δηλώσει ( στο κρατικό ΡΙΚ), πως καταγράφεται σημαντική μείωση στις παράτυπες μεταναστευτικές ροές το πρώτο τετράμηνο του 2026, με τις αφίξεις να παρουσιάζουν μείωση κατά 30% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Την ίδια ώρα, οι επιστροφές πλησιάζουν τις τρεις χιλιάδες, ξεπερνώντας αισθητά τον αριθμό των αφίξεων. Σημείωσε δε ότι η πρόκληση πλέον μετατοπίζεται από τον περιορισμό των ροών στη βελτίωση των διαδικασιών επιστροφών, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η ΛΕΥΚΩΣΙΑ είχε αναλάβει, ως γνωστό, πρωτοβουλία για αλλαγή του καθεστώτος περιοχών της Συρίας, ώστε να επιστρέψουν στη γη τους, στην πατρίδα τους οι πρόσφυγες. Παράλληλα, υπήρξε και η γνωστή παρέμβαση της Ε.Ε. για ενίσχυση του Λιβάνου, ώστε να λειτουργήσει η χώρα αυτή αποτρεπτικά.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ αναφέρθηκε και σε μια άλλη διάσταση. Αυτή της μηδενικής ανοχής απέναντι σε αλλοδαπούς που παρανομούν και ως εκ τούτου έχει ήδη αρχίσει η αφαίρεση καθεστώτων διεθνούς προστασίας από άτομα που εμπλέκονται σε σοβαρά ποινικά αδικήματα ή κρίνονται επικίνδυνοι για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια. Πρόκειται για μια σωστή προσέγγιση. Καθώς ένας άνθρωπος που ζει σε ένα κράτος, θα πρέπει να σέβεται τους νόμους και την καθημερινότητα της φιλοξενούσας χώρας. Αυτό ισχύει και για τους Κυπρίους, οι οποίοι ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό.

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ Δημοκρατία, η οποία έχει δώσει δείγματα γραφής σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του μεταναστευτικού, συμμετέχει ενεργά και στις διαπραγματεύσεις στις Βρυξέλλες για τον νέο κανονισμό επιστροφών. Κι αυτό λόγω και της πολιτικής που ακολουθεί.