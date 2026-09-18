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Μνημόνιο Συναντίληψης για την προώθηση της τεχνολογίας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στην Κύπρο υπέγραψαν στις 18 Σεπτεμβρίου 2026 η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων και ο TechIsland.

Η συμφωνία δημιουργεί δομημένο πλαίσιο συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των δύο οργανώσεων και των μελών τους, με στόχο την ενίσχυση του οικοσυστήματος καινοτομίας και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της κυπριακής οικονομίας.

Στο πλαίσιο του Μνημονίου, η ΟΕΒ και ο TechIsland θα αναπτύξουν κοινές πρωτοβουλίες και προτάσεις πολιτικής σε τομείς που επηρεάζουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και την ανάπτυξη της καινοτομίας.

Οι δράσεις θα επικεντρωθούν στη βελτίωση του ρυθμιστικού και φορολογικού πλαισίου, καθώς και στην ανάπτυξη φυσικών και ψηφιακών υποδομών.

Παράλληλα, οι δύο φορείς επιδιώκουν τη δημιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών για την προσέλκυση και διατήρηση επενδύσεων, επιχειρήσεων και εξειδικευμένων επαγγελματιών στην Κύπρο.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη ψηφιακών και τεχνολογικών δεξιοτήτων, καθώς και στην αναβάθμιση και επανειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού.

Στους στόχους περιλαμβάνεται επίσης η στενότερη σύνδεση της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Η συνεργασία εντάσσεται στις προσπάθειες των δύο οργανώσεων για τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας και τη μετάβαση σε ένα βιωσιμότερο αναπτυξιακό μοντέλο, με την τεχνολογία και την καινοτομία να αποτελούν βασικούς πυλώνες για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας.