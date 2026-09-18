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Την προαγωγή της Λένας Παναγιώτου στη θέση της Αναπληρώτριας Γενικής Διευθύντριας της ΟΕΒ, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027, ενέκρινε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων.

Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 17 Σεπτεμβρίου 2026, έπειτα από πρόταση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Οργάνωσης.

Η Λένα Παναγιώτου εντάχθηκε στην ΟΕΒ το 2004 ως λειτουργός στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων και Κοινωνικής Πολιτικής. Το 2017 προήχθη στη θέση της διευθύντριας του Τμήματος, ενώ από τον Ιανουάριο του 2024 κατέχει τη θέση της Βοηθού Γενικής Διευθύντριας.

Είναι απόφοιτη της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας και κάτοχος πτυχίου Νομικής και μεταπτυχιακού τίτλου στις Διεθνείς Σχέσεις από το Πανεπιστήμιο του Leeds.