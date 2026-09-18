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Δέσμη μέτρων ύψους €800 εκατ. για τη στήριξη των νοικοκυριών ενέκρινε η κυβέρνηση της Πορτογαλίας, προβλέποντας εφάπαξ επίδομα σε περισσότερους από δύο εκατομμύρια συνταξιούχους και αναδρομικές μειώσεις στον φόρο εισοδήματος.

Τα μέτρα αποσκοπούν στον περιορισμό των πιέσεων από το αυξημένο κόστος διαβίωσης, με τον πρωθυπουργό Λουίς Μοντενέγκρο να αναγνωρίζει τις «θεμιτές ανησυχίες» των νοικοκυριών, ιδιαίτερα για την άνοδο των τιμών των καυσίμων.

Ο Πορτογάλος πρωθυπουργός απέρριψε, ωστόσο, ευρύτερες παρεμβάσεις που πρότεινε η αντιπολίτευση, μεταξύ των οποίων η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα από το 6% στο μηδέν. Υποστήριξε ότι τέτοια μέτρα θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τα δημόσια οικονομικά.

«Πρέπει να διατηρήσουμε μια ισορροπία ανάμεσα στην κοινωνική ευαισθησία και τη δημοσιονομική υπευθυνότητα. Μην περιμένετε από μένα ή την κυβέρνηση να προσφέρει σήμερα ψευδαισθήσεις που θα είχαν βαρύ τίμημα αύριο», ανέφερε σε τηλεοπτικό διάγγελμά του το βράδυ της Πέμπτης.

Έως €200 το επίδομα στους συνταξιούχους

Η εφάπαξ παροχή, συνολικού κόστους περίπου €400 εκατ., θα καταβληθεί τον Δεκέμβριο σε περισσότερους από δύο εκατομμύρια συνταξιούχους με μηνιαία σύνταξη έως €1.600 μεικτά.

Το ύψος της θα κυμαίνεται από €200 για τις χαμηλότερες συντάξεις έως €100 για τις υψηλότερες που εμπίπτουν στο εισοδηματικό όριο.

Η κυβέρνηση θα μειώσει επίσης τον φόρο εισοδήματος για φορολογουμένους με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα έως €43.090. Η μείωση θα εφαρμοστεί αναδρομικά από τον Ιανουάριο και θα τεθεί σε ισχύ από τον Νοέμβριο.

Το φορολογικό μέτρο εκτιμάται ότι θα έχει ετήσιο κόστος περίπου €400 εκατ.

Λόγω του προοδευτικού φορολογικού συστήματος της Πορτογαλίας, από τους χαμηλότερους συντελεστές στις συγκεκριμένες εισοδηματικές βαθμίδες θα επωφεληθούν και ορισμένοι φορολογούμενοι με υψηλότερα εισοδήματα. Ο Μοντενέγκρο δήλωσε, πάντως, ότι το μέτρο στοχεύει κυρίως στη στήριξη των νοικοκυριών της μεσαίας τάξης.

Προς νέο δημοσιονομικό πλεόνασμα

Ο πρωθυπουργός δήλωσε νωρίτερα την Πέμπτη ότι η Πορτογαλία βρίσκεται σε πορεία επίτευξης δημοσιονομικού πλεονάσματος για τέταρτη διαδοχική χρονιά το 2026, ξεπερνώντας την προηγούμενη κυβερνητική πρόβλεψη για ισοσκελισμένο προϋπολογισμό.

Μετά το πλεόνασμα 0,7% που καταγράφηκε το 2025, η κεντροδεξιά κυβέρνηση μειοψηφίας είχε αρχικά προβλέψει ισοσκελισμένο προϋπολογισμό για το 2026.

Η πρόβλεψη είχε βασιστεί στις αυξημένες δημόσιες δαπάνες για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις καταστροφικές καταιγίδες και για τον περιορισμό των πληθωριστικών επιπτώσεων από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

Η δέσμη μέτρων θα πρέπει να εγκριθεί από το κοινοβούλιο, ωστόσο αναμένεται να εξασφαλίσει διακομματική υποστήριξη.