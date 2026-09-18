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Στις 123,09 μονάδες διαμορφώθηκε τον Αύγουστο του 2026 ο Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 3,39%, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε την Παρασκευή η Στατιστική Υπηρεσία. Ως έτος βάσης χρησιμοποιείται το 2021, με τιμή 100.

Ανά κύρια κατηγορία προϊόντων, οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στα μεταλλικά προϊόντα και στα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά, οι τιμές των οποίων ενισχύθηκαν κατά 4,60%.

Ακολούθησαν τα ηλεκτρομηχανολογικά είδη με αύξηση 3,58%, τα ορυκτά με 2,67% και τα προϊόντα ορυκτών με 1,35%.

Η μοναδική κατηγορία που κατέγραψε υποχώρηση ήταν τα είδη θέρμανσης και ψύξης, με μείωση 1,67%.

Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης σημείωσε οριακή αύξηση κατά 0,07% σε σύγκριση με τον Ιούλιο.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2026, οι τιμές των κατασκευαστικών υλικών αυξήθηκαν κατά 2,06% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.