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Νέες αυξήσεις κατέγραψαν οι τιμές των κατασκευαστικών υλικών στην Κύπρο τον Ιούλιο του 2026, με τις μεγαλύτερες πιέσεις να εντοπίζονται στα μεταλλικά προϊόντα, στο ηλεκτρολογικό υλικό, στα πλαστικά και στα προϊόντα ξύλου.

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών παρουσίασε ετήσια αύξηση 3,33% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουλίου 2026, ο δείκτης κατέγραψε άνοδο 1,87% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους.

Οι αυξήσεις ανά κύρια κατηγορία

Τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση μεταξύ των κύριων κατηγοριών παρουσίασαν τα μεταλλικά προϊόντα, με 4,94%.

Ακολούθησαν τα προϊόντα από ξύλο, τα μονωτικά, τα χημικά και τα πλαστικά με αύξηση 4,58%, καθώς και τα ηλεκτρομηχανολογικά είδη με άνοδο 3,29%.

Οι τιμές των ορυκτών αυξήθηκαν κατά 2,51%, ενώ τα προϊόντα ορυκτών κατέγραψαν μικρότερη άνοδο, της τάξης του 0,98%.

Πάνω από 6% οι ανατιμήσεις σε επιμέρους προϊόντα

Σε επιμέρους κατηγορίες, οι ετήσιες αυξήσεις ξεπέρασαν το 6%. Τη μεγαλύτερη ανατίμηση παρουσίασε το ηλεκτρολογικό υλικό, με αύξηση 6,61%.

Ακολούθησαν τα είδη από πλαστικό με 6,58% και τα προϊόντα από αλουμίνιο και άλλα μέταλλα με 6,14%. Οι τιμές των προϊόντων από ξύλο αυξήθηκαν κατά 5,12%.

Άνοδο 4,32% παρουσίασαν τα προϊόντα από σίδηρο και χάλυβα, ενώ στις κονίες η ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε στο 3,88%.

Τα άλλα ηλεκτρομηχανολογικά είδη κατέγραψαν αύξηση 3,22% και τα χημικά προϊόντα 2,80%.

Μείωση στα είδη θέρμανσης και ψύξης

Αντίθετη πορεία ακολούθησαν τα είδη θέρμανσης και ψύξης, οι τιμές των οποίων υποχώρησαν κατά 1,67% σε ετήσια βάση.

Στα κεραμικά είδη καταγράφηκε οριακή αύξηση 0,23% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025.